क्रिकेट की दुनिया का वो सितारा जिसने बहुत कम वक्त में अपनी चमक से धाक जमा ली. भारतीय क्रिकेट टीम का एक ऐसा गेंदबाज जिसने अपनी गेंदबाजी से विपक्षी टीमों का संतुलन बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ा. एक ऐसी नायाब शैली का तेज गेंदबाज जिसके बॉलिंग का एक्शन मात्र बल्लेबाजों को परेशान करने के लिए काफी था. करीब एक दशक तक टीम इंडिया की गेंदबाजी का दार-ओ-मदार संभालने वाले इस खिलाड़ी का आज जन्मदिन है. हम बात कर रहे हैं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजों में गिने जाने वाले जहीर खान (Zaheer Khan) की.

जहीर आज अपना 41वां जन्मदिन मना रहे हैं. महाराष्ट्र के अहमदनगर में जन्में और श्रीरामपुर में रहने वाले इस खिलाड़ी ने बचपन से ही कुछ बड़ा करने की ठान ली थी. पिता फोटोग्राफर और मां टीचर थीं. ऐसा कहते है न… बच्चों की आंख में पलता हुआ सपना सबसे पहले उसका पिता ही देखता है, ठीक इसी प्रकार पढ़ाई लिखाई कर जहीर इंजीनियर बनने की सफर पर निकल पड़े थे मगर उनके दिल में टीम इंडिया का जर्सी पहने एक तेज गेंदबाज हमेशा घर करता था. पिता ने जहीर के दिल की वो आवाज सुनी और कह दिया… ‘बेटा, देश में इंजीनियर तो बहुत हैं मगर खिलाड़ी कम हैं. जाओ, तुम्हें देश के लिए खेलना है.’ पिता की इस उम्मीद और बेटे जहीर के इस आत्मविश्वास ने फिर दुनिया को एक नया इतिहास दे दिया.

311 Test wickets

282 ODI wickets

