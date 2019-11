Happy Birthday Suresh Raina.भारतीय क्रिकेट टीम से ड्रॉप किए गए अनुभवी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन सुरेश रैना बुधवार यानी आज 33 साल के हो गए. साल 2005 में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले रैना एक बेहतरीन बल्लेबाज होने के साथ-साथ शानदार फील्डर भी हैं जिनकी चीते सी फुर्ती मैदान पर देखने को मिलती है.

रैना भारत की ओर से क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी हैं. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने कई ऐसी यादगार पारियां खेली है जो फैंस के जेहन में अब भी ताजा हैं.

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में सर्वाधिक मैच खेलने वाले रैना के जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर एक एक गाना काफी वायरल हो रहा है जिसे वह साथी खिलाड़ियों की मौजूदगी में होटल में गा रहे हैं. इस वीडियो को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने ट्वीट किया है.

इसके अलावा क्रिकेट जगत ने रैना को अपने-अपने अंदाज में बधाई दी है. आइए जानते हैं किसने क्या कहा:-

Here’s wishing @ImRaina a very happy birthday. May your birthday be as joyous as this joyful song #HappyBirthdayRaina pic.twitter.com/cpvVTJKZYK — BCCI (@BCCI) November 27, 2019

Many happy returns of the day @ImRaina. It’s always fun to be around you. Thanks for so many memories, both on and off the field. Have a good one buddy pic.twitter.com/QjZoQiH5HQ — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) November 27, 2019

Wish you a very happy birthday @ImRaina . May you continue with your hard work and entertain. Best wishes always ! #HappyBirthdayRaina pic.twitter.com/nR2ltKPVaz — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) November 27, 2019

Happy birthday brother @ImRaina have a super duper birthday..looking forward to see you roaring this year for @ChennaiIPL fully fit.. #mripl much love pic.twitter.com/b67nxObaYM — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) November 27, 2019

From UP days to India days, @ImRaina I have always enjoyed those moments with you. #SureshRaina happy birthday. pic.twitter.com/OPF5xfLInB — R P Singh रुद्र प्रताप सिंह (@rpsingh) November 27, 2019

Suresh Kumar Raina, Sonu, Mr. IPL, many names for this little phenomenon. But just like thalaivar, he’s got another name in this part of the country. AnbuDen #ChinnaThala, now and always! As our No.3 turns 33, here’s wishing him infinite #yellove all year long! #WhistlePodu pic.twitter.com/otoZB6wIm6 — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 26, 2019

May you race your way to more glory Suresh.

Wish you a great year ahead #HappyBirthdayRaina pic.twitter.com/rahhkhEgkn — Virender Sehwag (@virendersehwag) November 27, 2019

उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में 27 नवंबर, 1986 को जन्मे रैना ने टीम इंडिया की ओर से अब तक 18 टेस्ट मैच और 226 वनडे इंटरनेशनल खेले हैं. उन्होंने टेस्ट मैचों में 1 शतक और 7 अर्धशतक के साथ कुल 768 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका सर्वोच्च निजी स्कोर 120 रन रहा है.

वनडे इंटरनेशनल मैचों में रैना के नाम 5615 रन दर्ज हैं जिसमें 5 शतक और 36 अर्धशतक हैं. रैना का वनडे में बेस्ट स्कोर नाबाद 116 रन रहा है.

78 टी-20 में रैना ने 134.87 की स्ट्राइक रेट से कुल 1605 रन बनाए हैं जिसमें एक शतक और पांच अर्धशतक शामिल है.