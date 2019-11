नई दिल्ली: क्रिकेट की दुनिया में ऐसे कई गेंदबाज हुए हैं जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशानी में डाला है मगर क्रिकेट के इतिहास में ऐसे भी कुछ गेंदबाज हुए हैं जिनका खौफ बल्लेबाजों के सर चढ़ कर बोलता था. क्रिकेट की दुनिया के उसी इतिहास पर एक ऐसा नाम दर्ज है जिसकी रफ्तार से बल्लेबाजों के पसीने छूट जाते थे. ऑस्ट्रेलिया का एक ऐसा गेंदबाज जिसे दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक माना जाता है. अपनी गेंदबाजी से पूरी दुनिया पर राज करने वाले इस खिलाड़ी को हम और आप ब्रेट ली के नाम से जानते हैं. आज ये दिग्गज गेंदबाज 43 साल के हो गए हैं.

It’s @BrettLee_58‘s birthday, so here he is bowling rapid at the WACA on his way to a five-wicket haul against the Proteas in 2005! pic.twitter.com/UltTpxUvTn

— cricket.com.au (@cricketcomau) November 7, 2019