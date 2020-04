कोरोनावायरस (Coronavirus) के कहर के चलते भारत में 21 दिनों का लॉकडाउन है. ट्रेन-बस सेवा सभी को बंद कर दिया गया है. इस माहामरी के चलते बेरोजगार हुए लोगों की मदद के लिए बड़ी संख्‍या में लोग आगे आ रहे हैं. पूर्व क्रिकेटर व बीजेपी सांसद गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने गुरुवार को कोविड-19 (Covid-19) महामारी से बचाव के लिये सांसद के तौर पर अपना दो साल का वेतन पीएम केयर्स फंड (PM Care Fund) में देने का फैसला किया. Also Read - एमपी में कोरोना वायरस संक्रमण से 8वीं मौत, इंदौर में आधे घंटे में 2 की मौत

गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने अपने ट्विटर के माध्‍यम से लोगों को इसकी जानकारी दी और लोगों को महामारी से बचाव के लिये योगदान देने की अपील की.

People ask what can their country do for them. The real question is what can you do for your country?

I am donating my 2 year’s salary to #PMCaresFund. You should come forward too! @narendramodi @JPNadda @BJP4Delhi #IndiaFightsCorona

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) April 2, 2020