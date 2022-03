भारतीय क्रिकेटर रिद्धिमान साहा (Wriddhiman Saha) ने कुछ दिनों पहले एक पत्रकार पर बड़ा आरोप लगाया था. साहा के मुताबिक साक्षात्कार नहीं देने पर उन्हें ‘धमकी’ मिली. इसके साथ ही साहा ने व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जिसके बाद मामला काफी गर्मा गया. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने मुद्दे की तह तक जाने के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की, जिसमें बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, कोषाध्यक्ष अरुण धूमल और शीर्ष परिषद के सदस्य प्रभातेज भाटिया शामिल थे. रिद्धिमान साहा ने इस समिति के साथ जरूरी जानकारी साझा की है.Also Read - Virat Kohli का 100वां टेस्ट- पहली पारी में शतक तो नहीं ठोक पाए लेकिन फिर भी 8000 क्लब में शामिल

रिद्धिमान साहा ने कहा, "मैंने समिति को वह सब कुछ बता दिया है जो मैं जानता हूं. मैंने उनके साथ जो भी विवरण साझा किया है. मैं अभी आपको ज्यादा कुछ नहीं बता सकता. बीसीसीआई ने मुझसे बाहर कुछ भी बात नहीं करने के लिए कहा है."

5 मार्च की देर रात पत्रकार बोरिया मजूमदार (Boria Majumdar) ने इस बात का खुलासा कर दिया कि साहा ने उनका ही नाम लिया है. इसके साथ ही बोरिया मजूमदार ने साहा पर आरोप लगाया कि उनकी बातचीत को गलत तरीके से पेश किया गया. मजूमदार ने विकेटकीपर-बल्लेबाज को मानहानि का नोटिस भेजने की धमकी दी है.

There are always two sides to a story. @Wriddhipops has doctored, tampered screenshots of my WhatsApp chats which have damaged my reputation and credibility. I have requested the @BCCI for a fair hearing. My lawyers are serving @Wriddhipops a defamation notice. Let truth prevail. pic.twitter.com/XBsiFVpskl

— Boria Majumdar (@BoriaMajumdar) March 5, 2022