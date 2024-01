मैरी कॉम ने नहीं लिया है संन्यास- 41 साल की चैम्पियन बॉक्सर बोलीं- अभी फिटनेस पर ध्यान

नई दिल्ली. 6 बार की वर्ल्ड चैम्पियन एमसी मैरी कॉम (MC Mary Kom) 41 साल की हो चुकी हैं और इंटरनेशनल बॉक्सिंग असोसिएशन (IBA) के नियमों के मुताबिक वह अब किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भाग नहीं ले सकती हैं. लेकिन इसके बावजूद उन्होंने फिलहाल संन्यास का कोई मूड नहीं बनाया है. बुधवार शाम से मैरी कॉम के संन्यास की खबरों का सिलसिला मीडिया में तब चल निकला, जब एक स्कूल कार्यक्रम में उन्होंने इस नियम का हवाला देकर अब आगे किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भाग न लेने की बात कही.

लेकिन जब मैरी कॉम ने अपने संन्यास की खबरों को मीडिया में देखा तो उन्होंने बिना देर किए इसका खंडन कर दिया है. मैरी कॉम ने कहा कि भले वह नियमों के चलते किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में नहीं खेल सकतीं लेकिन उनका मन खेलने का है और वह अभी भी अपनी फिटनेस पर ध्यान दे रही हैं. अभी संन्यास का उनका कोई इरादा नहीं है और जब सही वक्त आएगा तो वह खुद सभी को इस बारे में बता देंगी.

Boxing champion Mary Kom says, “I haven’t announced retirement yet and I have been misquoted. I will personally come in front of media whenever I want to announce it. I have gone through some media reports stating that I have announced retirement and this is not true. I was… pic.twitter.com/VxAcFsq44v

— ANI (@ANI) January 25, 2024