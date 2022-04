अमेरिका के पूर्व हेवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन माइक टाइसन (Mike Tyson) एक बार फिर विवादों के घेरे में हैं. इस बार टाइसन हवाई यात्रा पर थे और यहां उनके एक फैन ने बस इतनी सी गुस्ताखी कर दी कि वह उनसे बात करने की बार-बार कोशिश कर रहा था. टाइसन को यह बात इतनी नागवार गुजरी कि गुस्से में उन्होंने अपना आपा ही खो दिया और उस शख्स की जमकर पिटाई कर दी.Also Read - थाईलैंड ओपन: भारतीय बॉक्सर मोनिका ने फिलीपींस की जोसी गाबुको को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया

बॉक्सिंग रिंग में अपने घूंसे बरसाने के लिए मशहूर रहे टाइसन ने इस फैन को ही अपना प्रतिद्वंद्वी समझकर अपने घूंसों से ऐसा पीटा कि उसके चेहरे से खून बहने लगा. हवाई जहाज में यात्रा कर रहे किसी अन्य यात्री ने टाइसन की इस करतूत का वीडियो अपने मोबाइल में कैप्चर कर लिया और अब वह सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

बताया जा रहा है यह घटना बुधवार की है, जब 55 वर्षीय माइक टाइसन सैन फ्रैंसिस्को से हवाई यात्रा से फ्लोरिडा जा रहे थे. TMZ एंटरटेनमेंट वेबसाइट की खबर के मुताबिक 'आयरन माइक' शुरुआत में इस यात्री और उसके दोस्त के साथ दोस्ताना अंदाज में ही पेश आए थे. लेकिन जब यह यात्री माइक टाइसन को लगातार उकसाने लगा तो फिर अपना आपा खो बैठे और उन्होंने इस शख्स की जमकर धुनाई कर दी.

Mike Tyson appears to beat up some fan that pissed him off while on a plane.

