लंदन ओलंपिक (2012) में हिस्सा ले चुके भारतीय मुक्केबाज सुमित सांगवान को डोप टेस्ट में असफल रहने के कारण नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी (नाडा) ने 1 साल के लिए बैन कर दिया है.

Year-Ender 2019 : विराट कोहली के बल्ले के आगे फीके पड़े गावस्कर, तेंदुलकर और पोंटिंग के रिकॉर्ड

एशियन गेम्स के पूर्व सिल्वर मेडलिस्ट सुमित पहले 91 किलोवर्ग में खेलते थे. उन्हें ओलंपिक क्वालीफायर ट्रायल खेलना था लेकिन उन पर प्रतिबंध तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है.

नाडा के डीजी नवीन अग्रवाल ने ट्वीट किया, ‘प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन के दोषी सुमित सांगवान पर तुरंत प्रभाव से एक साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है.’

In his defence, Sangwan refuted the consumption of any substance and pleaded that he had consulted an eye doctor pursuant to an infection in his eye and the medicines prescribed by the doctor contained that prohibited substance.

(Contd.)

— NADA India (@NADAIndiaOffice) December 26, 2019

SA vs ENG: सेंचुरियन टेस्ट में इंग्लैंड के तूफानी गेंदबाजों का कहर, मेजबान दक्षिण अफ्रीका को बड़े स्कोर से रोका