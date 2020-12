Ind Vs Aus, Ajinkya Rahane got the Jonny Mullagh Medal: भारतीय क्रिकेट टीम ने मेलबर्न में खेले गए बॉक्सिंग डे टेस्ट (Boxing Day Test) मैच के चौथे ही दिन मेजबान ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) को 8 विकेट से हराकर 4 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है. ऑस्ट्रेलिया की ओर से रखे गए 70 रन के मामूली लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने 2 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया. Also Read - Ajinkya Rahane बने MoM, वो इन दो खिलाड़ियों को मानते हैं जीत का असली हीरो

पहली पारी में 112 रन की सर्वाधिक पारी खेलने वाले कार्यवाहक कप्तान अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) दूसरी पारी में 27 रन बनाकर नाबाद लौटे. रहाणे को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चना गया. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (Cricket Australia) ने उन्हें जॉनी मुलाघ मेडल से नवाजा. सीए (CA) ने इस टेस्ट मैच के शुरू होने से पहले ही घोषणा कि थी कि बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के मैन ऑफ द मैच (Man of the match) खिलाड़ी को वह इस मेडल से सम्मानित करेगा.

कौन थे जॉनी मुलाघ?

जॉनी मुलाघ (Jonny Mullagh ) विदेशी दौरे पर जाने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान थे. उनकी अगुवाई में 1868 में टीम ने ब्रिटेन का दौरा किया था. मुलाघ का असली नाम उनारिमिन था और उन्होंने 1868 में क्षेत्रीय टीम का नेतृत्व किया था. इस दौरे में उन्होंने 47 में से 45 मैच खेले थे तथा लगभग 23 की औसत से 1698 रन बनाए थे. मुलाग ने 1877 ओवर भी किए जिसमें से 831 ओवर मेडन थे तथा 10 की औसत से 257 विकेट लिए. अपने करियर में उन्होंने कामचलाऊ विकेटकीपर की भूमिका भी निभायी और चार स्टंपिंग की.

सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया को 195 रन पर ढेर करने वाली टीम इंडिया (Team India) ने जवाब में 326 रन बनाए थे. रहाणे ने अपनी 233 गेंदों पर 12 चौकों की मदद से 112 रन बनाए थे. ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 200 रन पर ढेर हो गई थी. सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच 7 जनवरी 2021 से खेला जाएगा.