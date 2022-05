भारतीय बॉक्सर निकहत जरीन ने गुरुवार को इस्तांबुल में महिला वर्ल्ड चैंपियनशिप के फ्लाइवेट (52kg) वर्ग में थाईलैंड की जिटपोंग जुटामस को 5-0 से हराकर इस खिताब पर एक तरफा अंदाज में कब्जा जमा लिया है. तेलंगाना की इस मुक्केबाज जरीन ने थाईलैंड की प्रतिद्वंद्वी को सर्वसम्मत फैसले से हराया. इस जीत के साथ जरीन विश्व चैंपियन बनने वाली सिर्फ 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज बनीं. 25 वर्षीय इस मुक्केबाज ने बेहतरीन ‘फुटवर्क’ से अपनी प्रतिद्वंद्वी को दूर ही रखा.Also Read - भारत की निकहत जरीन ने रचा इतिहास, गोल्ड जीतकर बनी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन | Watch Video

छह बार की चैंपियन एमसी मैरीकोम (2002, 2005, 2006, 2008, 2010 और 2018), सरिता देवी (2006), जेनी आरएल (2006) और लेखा केसी इससे पहले विश्व खिताब जीत चुकी हैं. Also Read - निकहत जरीन के शॉर्ट्स पहनने पर कभी रिश्तेदारों को आती थी 'शर्म', आज पूरे देश को अपनी बेटी पर 'नाज'

जरीन के गोल्ड के अलावा महिला बॉक्सिंग में भारत को मनीषा मौन (57kg) और प्रवीण हुड्डा (63 kg) ने भी ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है. भारत ने इस प्रतियोगिता के लिए 12 सदस्यीय दल यहां भेजा था. पिछली बार की तुलना में इस बार भारत को एक पदक का नुकसान हुआ है. लेकिन 4 साल बाद किसी भारतीय महिला बॉक्सर ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है.

