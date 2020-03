आईपीएल 2020 (IPL 2020) के अधर में अटकने के बाद भारतीय टीम के पूर्व कप्‍तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) का करियर भी यहीं खत्‍म होता नजर आ रहा है. उम्‍मीद की जा रही थी कि धोनी आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बल पर फिर टीम इंडिया में जबर्दस्‍त वापसी करेंगे. ऑस्‍ट्रेलिया की टीम के पूर्व लेग स्पिनर ब्रेड हॉग (Brad Hogg) का मानना है कि आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बावजूद भी धोनी टी20 वर्ल्‍ड कप 2020 का हिस्‍सा नहीं बन पाते.

ट्विटर पर सवाल जवाब राउंड के दौरान शिवम जायसवाल नामक शख्‍स ने ब्रेड हॉग से पूछा था कि क्‍या आपको लगता है धानी टी20 वर्ल्‍ड कप खेल पाएंगे. इस सवाल के जवाब में हॉग ने लिखा, “धोनी का आईपीएल में प्रदर्शन करना अभी बाकी है. दुख के साथ कह रहा हूं कि अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट का कम एक्‍सपोजर मिलने के कारण वो नहीं खेल पाएंगे.”

ब्रेड हॉग ने आगे कहा, “आईपीएल अगर हुआ तो धोनी के अधिकांश मुकाबले चेन्‍नई में खेले जाएंगे. चेन्‍नई की पिच स्पिन गेंदबाजों के मुताबिक बनी है जबकि टी20 विश्‍व कप के मैच ऑस्‍ट्रेलिया में होने हैं. यहां की पिच तेज गेंदबाजों के अनुकूल है.”

Pending IPL performances, but sadly I think not, due to lack of international exposure lately & IPL he is playing the majority of games in Chennai (if it goes ahead) which is suited for spin not pace, the conditions he will get in Australia. #hoggytime #IPLT20 https://t.co/KBRJQMOBhF

