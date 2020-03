ऑस्ट्रेलिया के पूर्व चाइनामैन गेंदबाज ब्रैड हॉग ने टीम इंडिया से दरकिनार किए गए बाएं हाथ के बल्लेबाज सुरेश रैना की तुलना ऑस्ट्रेलियाई विस्फोटक ओपनर डेविड वॉर्नर से की है. रैना इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में चेन्नई सुपरकिंग्स की ओ से खेलते हैं जिसकी अगुआई महेंद्र सिंह धोनी करते हैं वहीं वॉर्नर सनराइजर्स हैदराबाद फ्रेंचाइजी की ओर से खेलते हैं. Also Read - COVID-19: कोरोनावायरस से छिड़ी जंग में सुरेश रैना ने मदद को बढ़ाया हाथ, डोनेट किए 52 लाख रुपये

कोलकाता नाइट राइडर्स के अनुभवी स्पिनर ब्रैड हॉग ने आईपीएल में पॉवरप्ले में सबसे अच्छा खेलन वाले दो खिलाड़ियों में डेविड वॉर्नर और सुरेश रैना को चुना है. Also Read - 'IPL 2020 स्थगित होने पर भी MS Dhoni को मिलेगा आखिरी मौका'

हॉग ने सोशल मीडिया ट्वीटर पर एक वीडियो शेयर कर लिखा है, ‘शीर्ष पर डेविड वॉर्नर: वह ऑफ साइड पर काफी मजबूत हैं, काफी तेजी से रन भागते हैं. वह काफी व्यस्त रहने वाले बल्लेबाज हैं.’

Righty-o, as promised, here’s the first video of a new series.

Who are the 3 BEST batsmen in the IPL – in the POWERPLAY overs? Any honourable mentions? Let’s find out on this episode of #HoggsVlog.

Watch the full vlog here: https://t.co/IbvXjpV5TQ pic.twitter.com/W0NewVIm3H

— Brad Hogg (@Brad_Hogg) March 28, 2020