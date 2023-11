वर्ल्ड कप क्वॉलीफायर मैच- ब्राजील और अर्जेंटीना के फैन्स भिड़े, मेसी ने छोड़ा मैदान

नई दिल्ली. फुटबॉल फैन्स को वर्ल्ड कप क्वॉलीफायर्स में खेले जा रहे ब्राजील vs अर्जेंटीना मैच का बेसब्री से इंतजार था लेकिन इस मैच की शुरुआत से पहले दोनों टीमों के फैन्स आपस में भिड़ गए. स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस को पवेलियन में मैच देखने आई भीड़ पर लाठी चार्ज करना पड़ा, जिससे अर्जेंटीना के कप्तान मेसी नाराज हो गए.

दरअसल मेसी इस बात से नाराज थे कि रियो डि जेनारियो की पुलिस स्थिति पर काबू पाने के लिए सिर्फ अर्जेंटीना के फैन्स पर ही लाठी चार्ज कर रही थी, जो गलत और पक्षपातपूर्ण रवैया था. इसके विरोध में मेसी समेत अर्जेंटीना की पूरी टीम मैदान छोड़कर बाहर चली गई. यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 6 बजे शुरू होना था, जो इस घटना के चलते 30 मिनट देरी से शुरू हुआ.

Horrible scenes in the stands prior to Brazil vs Argentina. pic.twitter.com/ZluK2yQI4b

— Alexi Lalas (@AlexiLalas) November 22, 2023