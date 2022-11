FIFA World Cup 2022: ब्राजील और अर्जेंटीना खिताब के प्रबल दावेदार, स्पेन, जर्मनी और बेल्जियम से भी चमत्कार की उम्मीद

कतर में 2022 का विश्व कप (FIFA World Cup 2022) आज से शुरू हो रहा है, जिसमें दुनिया भर के फुटबॉल खिलाड़ी अरब में वैश्विक गौरव हासिल करने की उम्मीद कर रहे हैं. कुल मिलाकर, 32 देश प्रतिष्ठित ट्रॉफी के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे जो पेले जैसे महान सितारों और दुनिया भर के कई प्रशंसकों द्वारा द ब्यूटीफुल गेम नामक खेल में सर्वोच्चता का प्रतीक है.

हर कोई इस बारे में सोच रहा है कि कौन सी टीमें पसंदीदा हैं और कौन सी टीम छूपा रुस्तम साबित होगी. डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस, 2018 में विजयी होने के बाद फिर से प्रबल दावेदारों में शामिल है, लेकिन सभी देशों की निगाहें 18 दिसंबर पर टिकी हैं जब ट्रॉफी उठाई जाएगी, कौन उठाएगा इसके लिए इंतजार करना होगा.

ये टीमें हैं खिताब के प्रबल दावेदारों में शामिल

ब्राजील: दक्षिण अमेरिकी की पावरहाउस फुटबॉल टीम विश्व कप में सबसे पसंदीदा है. पांच बार की विजेता वर्तमान में नेमार, विनिसियस जूनियर और एलिसन के साथ बहुत ताकतवर होने का दावा कर रही है. हालांकि, उन्होंने 2002 के बाद से विश्व कप जीत का स्वाद नहीं चखा है. नेमार की अगुवाई वाली टीम ग्रुप जी में स्विट्जरलैंड और कैमरून का सामना करने से पहले 24 नवंबर को सर्बिया के खिलाफ खेलकर अपने अभियान की शुरुआत करेगी.

विश्व कप में सबसे सफल टीम, ब्राजील खिताब के प्रबल दावेदारों में शामिल है. क्वालीफाइंग अभियान के दौरान ब्राजील के नाम 14 जीत, तीन ड्रॉ और एक भी हार शामिल नहीं है. पिछले साल जुलाई में कोपा अमेरिका के फाइनल में रियो के माराकाना स्टेडियम में अर्जेंटीना से ब्राजील की हार आखिरी हार थी. ब्राजील के पास रिचर्डसन या गेब्रियल जीसस बेहतर सेंटर-फॉरवर्ड हैं. ब्राजील के कोट टिटे ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वह टूर्नामेंट के बाद पद छोड़ देंगे और वह- 216 मिलियन फुटबॉल-प्रमी ब्राजीलियाई लोगों के साथ- 18 दिसंबर को ल्जीत से कम किसी चीज से संतुष्ट नहीं होंगे.

बेल्जियम: विश्व फुटबॉल रैंकिंग में दूसरे स्थान पर काबिज बेल्जियम ने आठ मैचों में अपराजित रहते हुए क्वालीफाइंग चरण को पार कर लिया और 19 के गोल अंतर के साथ अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहा. रॉबटरे मार्टिनेज, अब राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच के रूप में अपने सांतवें वर्ष में, स्ट्राइकर रोमेलु लुकाकू, केविन डी ब्रुइन और एडेन हैजर्ड के साथ 3-4-2-1 मैदान में उतरेंगे. डिफेंस में, वह अनुभवी जोड़ी जेन वटरेंघेन और टोबी एल्डरविएरल्ड पर निर्भर हैं, तो स्टार गोलकीपर थिबाउट कटरेइस के साथ खलने उतरेंगे. डी ब्रुइन, हजार्ड, वटरेंघेन, एल्डरविएरल्ड, कोटरेइस, ड्रीस मेर्टेंस और एक्सल विटसेल की टीम की गोल्डन जेनरेशन सभी 30 साल के हैं और लुकाकू 29 साल के हैं.

स्पेन: पूर्व कप्तान लुइस एनरिक द्वारा प्रशिक्षित, 2010 के चैंपियन ने स्वीडन, ग्रीस और कोसोवो जैसी टीमों से लड़ते हुए बड़ी मुश्किल से कतर के लिए क्वालीफाई किया. ग्रीस के साथ स्पेन का मैच 1-1 से ड्रा रहा और स्वीडन से 2-1 से हार गया. इन दोनों खेलों ने स्पेन की मुख्य कमजोरी को उजागर किया. एनरिक गेंद को नियंत्रित करना पसंद करते हैं लेकिन कभी-कभी उस नियंत्रण को स्पष्ट अवसरों में बदलने में विफल रहते है. फॉरवर्ड अल्वारो मोराटा का बेहतर खेल दिखाना लगभग तय है. 57 मैचों में 27 गोल करने का उनका रिकॉर्ड प्रभावशाली है. जेरार्ड मोरेनो फिटनेस के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मिकेल ओयारजबाल चोट के कारण बाहर हैं.

जर्मनी: बायर्न म्यूनिख के पूर्व कोच हैंसी फ्लिक ने जोआचिम लो की जगह लेने के बाद अच्छी तरह से खुद को स्थापित किया है. थॉमस मुलर की तह में वापसी ने जर्मनों को बहुत अनुभव दिया है और उन्हें विश्व कप में पसंदीदा बना दिया है. क्वालीफाई के लिए उनके समूह में उत्तर मैसेडोनिया, रोमानिया, आर्मेनिया, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन टीम शामिल थे. कोच फ्लिक थॉमस मुलर, सर्ज ग्नब्री और लेरॉय साने जैसे खिलाड़ियों पर भरोसा कर सकते हैं, हालांकि टिमो वर्नर की टखने की चोट का मतलब है कि वह मेगा इवेंट में नहीं खेल सकते हैं.

अर्जेंटीना: दो बार की चैंपियन अर्जेंटीना 22 नवंबर को सऊदी अरब के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी, इससे बाद वह ग्रुप सी में मैक्सिको और पोलैंड से भी भिड़ेगी. ब्राजील, फ्रांस और इंग्लैंड कतर में 36 साल के फीफा विश्व कप खिताब के सूखे को खत्म करने की अर्जेंटीना की उम्मीदों में सबसे बड़ी बाधा होंगे.

टीम के कोच लियोनेल स्कालोनी पिछले 35 मैचों में अपराजित हैं, जिसमें ब्राजील के खिलाफ 2021 कोपा अमेरिका फाइनल भी शामिल है. वह बिना हार के सबसे अधिक मैच जीतने वाले अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड से सिर्फ दो गेम दूर हैं, लगातार सबसे अधिक मैच जीतने का रिकॉर्ड इटली के पास है, लेकिन इटली इस मेगा इवेंट से बाहर है. जर्मनी में 2006 के टूर्नामेंट में पहली बार फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर दिखाई देने वाले लियोनल मेसी अपने पांचवें और लगभग निश्चित रूप से अपना आखिरी विश्व कप खेल रहे हैं. वह ट्रॉफी उठाने के सबसे करीब 2014 में आए थे जब अर्जेंटीना जर्मनी से हार गया था.