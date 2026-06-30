FIFA World Cup 2026- जापान को हराकर ब्राजील अंतिम 16 में, करीब 1 घंटे तक जापान ने रखा पीछे

इस मैच में जापान का डिफेंस शानदार था और उसके गोलकीपर जियोन सुजुकी ने ब्राजील के एक के बाद एक कई शानदार अटैक को गोल होने से रोका. अगर जापान यह मैच जीत लेता तो वह वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा उलटफेर कर देता लेकिन इस बार वह यह मौका चूक गया.

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ब्राजील ने जापान को हराया, मैच के दौरान एक दृश्य (तस्वीर @Xinhua से IANS द्वारा)

टूर्नामेंट का सबसे बड़ा उलटफेर करने की करीब था जापान

अमेरिका के ह्यूस्टन स्टेडियम में खेला गया ब्राजील बनाम जापान मैच

5 बार का वर्ल्ड चैम्पियन ब्राजील हाफ टाइम से भी ज्यादा समय तक 0-1 से था पीछे

केसमीरो और मार्टीनेली के गोल की बदौलत ब्राजील ने जीत पर लिखा अपने नाम

FIFA वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 मैच में सोमवार को ब्राजील और जापान के बीच कांटे की टक्कर वाला मैच देखने को मिला. यहां जापान ने अपने शानदार खेल से ब्राजील जैसी दिग्गज टीम के होश उड़ाए हुए थे, लेकिन अंतिम क्षणों में मुकाबला 1-2 के स्कोर से जापान हार गया. जापान की ओर से एकमात्र गोल केएशु सानो (Kaishu Sano) ने दागा था, जो मैच का पहला गोल भी था. इस गोल के दम पर जापान ने इस मैच में शुरुआती 55 मिनट तक ब्राजील पर दबाव बनाए रखा था.

मैच के 56वें मिनट में जा कर केसमीरो के गोल ने उसके बराबरी दिलाई. इंजरी टाइम के छठे मिनट यानी 90+6वें मिनट में जैसे ही गैब्रियल मार्टीनेली ने गोल दागा उसने जापान पर 2-1 की बढ़त बना ली, जो निर्णायक साबित हुई. जापान ने मैच के पहले ही हाफ में 1-0 की बढ़त बना ली थी, जब मैच के 29वें मिनट में केएशु शानो ने गोल कर दिया.

बच गया वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा उलटफेर

जब पहले हाफ के कुछ मिनट बाद भी ब्राजील की टीम जापान की इस बढ़त को नहीं उतार पार रही थी तो ये चर्चाएं होने लगी थीं कि शायद 5 बार की वर्ल्ड चैम्पियन ब्राजील आज बड़े उलटफेर का शिकार हो सकती है. अगर ऐसा होता तो यह किसी एशियाई टीम के खिलाफ ब्राजील की पहली हार होती, लेकिन ब्राजील ने इस उलटफेर को होने से बचा लिया.

I LOVE YOU MARTINELLI! pic.twitter.com/18JcJREoOy

— Brasil Football (@BrasilEdition) June 29, 2026

पहले हाफ तक जापान से पीछे था ब्राजील

दूसरे हाफ में ब्राजील आखिरकार इस गोल की बराबरी करने में कामयाब हुआ, जब 56वें मिनट में केसमीरो ने बराबरी का गोल दाग दिया. इसके बाद भी ब्राजील ने जापान के गोल पोस्ट पर एक के बाद एक कई हमले किए लेकिन गोलकीपर जियोन सुजुकी यहां दीवार की तरह काम कर रहे थे और उन्होंने ब्राजील के किसी भी हमले को कामयाब नहीं होने दिया.

इंजरी टाइम में ब्राजील ने दागा निर्णायक गोल

90 मिनट का खेल 1-1 की बराबरी पर था और अब इंजरी टाइम की बारी थी. यहां ब्राजील के लिए मार्टीनेली उभर कर आए, जिन्होंने 90+6वें मिनट में आखिरकार ब्राजील का दूसरा गोल दागकर उसे बढ़त दिलाई. यह गोल निर्णायक साबित हुआ. अब वह अंतिम 16 में पहुंच चुकी है, जहां उसका मुकाबला अंतिम 32 की आइवरी कोस्ट और नॉर्वे के बीचे खेले जाने वाले मैच की विजेता टीम से होगा.