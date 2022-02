Pele Hospitalized For Cancer Treatment: दुनिया के महान फुटबॉलर पेले (Pele) अपने कैंसर का इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं. 81 वर्षीय इस ब्राजील के स्टार ने बीते साल सितंबर में एक ट्यूमर की सर्जरी कराई थी. इसके बाद से वह साओ पाउलो में कीमोथैरेपी से गुजर रहे हैं. इससे पहले जनवरी में भी वह दो दिन के लिए कैंसर के इस ट्रीटमेंट के लिए भर्ती हुए थे.Also Read - Pele hospitalised with spinal problem

पेले ने अपने 8.4 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को बताया, 'दोस्तों, जैसा कि मैं महसूस कर रहा हूं, मैं अपना इलाज कराने के लिए अस्प

ताल जा रहा हूं.’ उन्होंने आगे कहा, ‘मैंने पहले ही एक बड़ा टीवी और पॉपकॉर्न ऑर्डर कर दिया है ताकि मैं यहां सुपर बाउल के मैच देख सकूं. मैं मैच देखूंगा, भले ही मेरा दोस्त हैसटैग टॉमब्रेडी नहीं खेल रहा है. सभी प्यार भरे संदेशों के लिए प्रशंसकों को धन्यवाद.’

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, पेले की स्थिति के बारे में खुलासा नहीं किया गया है. पेले ने 1,363 मैचों में 1,281 गोल का विश्व रिकॉर्ड बनाया, जो 21 साल तक चला था. ब्राजील के लिए उन्हें 91 बार कैप किया गया और उन्होंने 77 अंतरराष्ट्रीय गोल किए.

पेले को कोलोन ट्यूमर का इलाज के दौरान कैंसर की पुष्टि हुई थी, तभी से वह इससे निजात पाने के लिए कीमोथैरेपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं. पूर्व में रायटर की एक खबर ने खुलासा किया था कि उनके शरीर के कई अंगों में अलग-अलग ट्यूमर विकसित हो रहे थे. एक ट्यूमर छोटी आंत में था, एक लिवर में था, जबकि एक अन्य की शुरुआत फेफड़े में होने लगी थी.