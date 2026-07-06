ब्राजील FIFA वर्ल्ड कप से बाहर, मैच हारते ही फूट-फूटकर रोने लगे नेमार, किया सन्यास का ऐलान

Neymar retirement announcement: नॉर्वे के खिलाफ राउंड ऑफ 16 मैच में 2-1 से हारकर ब्राजील फीफा वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गया है. हार के बाद ब्राजील के स्टार फुटबॉलर नेमार जूनियर मैदान पर ही फूट-फूटकर रोने लगे और इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास का ऐलान कर दिया.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/sports-hindi/brazil-out-of-fifa-world-cup-neymar-breaks-down-in-tears-after-losing-the-match-announces-retirement-8466472/ Copy

नेमार जूनियर ने लिया सन्यास

नॉर्वे के खिलाफ 2-1 से करारी हार झेलने के बाद ब्राजील फीफा वर्ल्ड कप 2026 से बाहर

हार के बाद 34 वर्षीय स्टार फुटबॉलर नेमार जूनियर मैदान पर ही फूट-फूटकर रोने लगे,

नेमार जूनियर ने इंटरनेशनल फुटबॉल से किया संन्यास का आधिकारिक ऐलान,

नेमार ने उसी न्यू यॉर्क के मेटलाइफ स्टेडियम में अपना आखिरी मैच खेला, जहां से इंटरनेशनल डेब्यू किया था

Neymar Jr retirement: ब्राजील के बेस्ट फॉरवर्ड्स में से एक, नेमार जूनियर का इंटरनेशनल फुटबॉल करियर बेहद दर्दनाक मोड़ पर खत्म हुआ है. फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में नॉर्वे ने ब्राजील को 2-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया. 1990 के बाद यह पहला मौका है जब ब्राजील इतनी जल्दी वर्ल्ड कप से बाहर हुआ है. इस करारी हार को बर्दाश्त न कर पाने के चलते नेमार मैदान पर ही फूट-फूटकर रोने लगे और मैच के तुरंत बाद इंटरनेशनल फुटबॉल से अपने संन्यास की घोषणा कर दी.

नॉर्वे के खिलाफ नहीं चला नेमार का जादू

चोट से उबरने के बाद टीम में वापसी करने वाले नेमार को कोच कार्लो एंसेलोटी ने नॉर्वे के खिलाफ बेंच पर रखा था. जब मैच 0-0 की बराबरी पर था, तब नेमार ने 67वें मिनट में मैदान पर एंट्री की, लेकिन नॉर्वे के स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालैंड ने 79वें और 90वें मिनट में दो शानदार गोल दागकर ब्राजील की उम्मीदों को तोड़ दिया.

El arquero le dice a Neymar: «Yo te lo paro». Este, jugándose su prestigio y honor y sabiendo quién es, le responde con seguridad: «A mí no». El arquero estaba crecido, como suele pasar con los tontos cuando triunfan un par de veces y creen que ya son superiores al maestro. Pero… pic.twitter.com/cj64nBdByh — Leocenis Garcia (@leocenisoficial) July 5, 2026

मैच के आखिरी पलों 100वें मिनट में नेमार ने पेनल्टी को गोल में बदलकर स्कोर 2-1 जरूर किया, लेकिन यह ब्राजील को हार से नहीं बचा सका.

‘मैंने कोशिश की, लेकिन अब सब खत्म…’

नेमार ने उसी मैदान पर संन्यास लिया, जहां 16 साल पहले उन्होंने अमेरिका के खिलाफ डेब्यू किया था और अपना पहला इंटरनेशनल गोल दागा था. ब्राजीलियाई पब्लिकेशन Globo से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने कोशिश की, बहुत कोशिश की. लेकिन अब यह खत्म हो चुका है. मैंने यहीं से शुरुआत की थी और यहीं इसे खत्म कर रहा हूं.

Obrigado Neymar.

Se tivessem lhe deixado jogar desde o início, essa partida teria outro destino. Valeu! @neymarjr pic.twitter.com/yNGMsead8w — Julio Schneider (@juliovschneider) July 5, 2026

चोटों से परेशान रहे नेमार ने 34 साल की उम्र में ये फैसला लिया है. अपने करियर में उन्होंने पेले के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए ब्राजील के लिए सबसे ज्यादा 80 इंटरनेशनल गोल करने का सर्वकालिक रिकॉर्ड अपने नाम किया है और वह पेले के बाद चार अलग-अलग वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले ब्राजीलियाई खिलाड़ी भी बने.

कोच कार्लो एंसेलोटी का बयान

नेमार के संन्यास के बाद ब्राजील की टीम में बड़े बदलाव खने को मिल सकते हैं. मैच के बाद हेड कोच कार्लो एंसेलोटी ने कहा कि फुटबॉल और खेल में कभी-कभी आपको हार के कड़वे स्वाद और उदासी को संभालना होता है. हम इस हार को स्वीकार करेंगे और इसे आगे के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल करेंगे. नेमार ने ब्राजील के लिए 130 मैच खेले, जो काफू (142 कैप्स) के बाद दूसरे स्थान पर है. हालांकि उनका करियर इंजरी से प्रभावित रहा, फिर भी आधुनिक युग के सबसे बेहतरीन फॉरवर्ड्स में उनका नाम हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा.