अब ब्रेकडांस सिर्फ हिप-हॉप डांस का हिस्सा नहीं है अब इसे आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेल की मान्यता मिल गई है. इंटरनेशनल ओलंपिक समिति ने ओलंपिक 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक में इस खेल को अन्य 3 खेलों के साथ शामिल कर लिया है. 2024 ओलंपिक में ब्रेकडांस के अलावा स्क्टबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइम्बिंग और सर्फिंग को भी शामिल किया गया है.

ओलंपिक समिति ने युवा दर्शकों को लुभाने के लिए यह फैसला लिया है. इससे पहले इन तीन खेलों को तोक्यो ओलंपिक में शामिल किया जाना था, जो कोरोना वायरस महामारी के कारण एक साल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं. ब्रेकडासिंग ओलंपिक में ब्रेकिंग के नाम से जाना जाएगा जैसा कि इसे सत्तर के दशक में अमेरिका में कहा जाता था.

Breaking will make its Olympic Games debut, building on the success of the sport at the Youth Olympic Games Buenos Aires 2018. pic.twitter.com/ZthK3ZRxIv

पेरिस आयोजकों ने दो साल पहले ब्यूनस आयर्स में युवा खेलों में सफल ट्रायल के बाद इसे शामिल करने का प्रस्ताव रखा था. आईओसी बोर्ड ने बाद में इसे मंजूरी दे दी. इसी तरह सर्फिंग का आयोजन 15000 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में ताहिती के तटों पर होगा.

The @Paris2024 sports programme has been approved. It includes these main features:

– 100% gender equality

– Four additional sports: Skateboarding, sport climbing, surfing and breaking

– More youth-focused events

– 10,500 athletes and 329 events#StrongerTogether

