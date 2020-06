नई दिल्ली: भारत-चीन सीमा पर गलवान में दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव के बाद चीन विरोधी माहौल गर्म है. चार दशक से ज्यादा समय में पहली बार भारत चीन सीमा पर हुई हिंसा में कम से कम 20 भारतीय जवान शहीद हो गए. उसके बाद से चीनी उत्पादों के बहिष्कार की मांग की जा रही है. ऐसे में दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई अगले चक्र के लिये अपनी प्रायोजन नीति (स्पॉन्सरशिप पॉलिसी) की समीक्षा के लिए तैयार है. अब बीसीसीआई के बाद दुनिया की सबसे बड़ी खेल लीग में से एक आईपीएल ने भी एक बड़ा कदम उठाया है. Also Read - सेना को हमने पूरी छूट दी है, देश की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेंगे ये चीन को बता दिया है: पीएम मोदी

शुक्रवार को आईपीएल ने कहा कि वह अपनी स्पॉन्सरशिप डील्स को लेकर अगले सप्ताह एक जरूरी मीटिंग करेगी. इंडियन प्रीमियर लीग की मौजूदा टाइटल प्रायोजक वीवो है जोकि एक चीनी फोन निर्माता कंपनी है. आईपीएल ने शुक्रवार को ट्वीट कर लिखा- “हमारे बहादुर जवानों की शहादत के परिणामस्वरूप हुई सीमा झड़प को ध्यान में रखते हुए आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने आईपीएल के विभिन्न प्रायोजन सौदों की समीक्षा के लिए अगले सप्ताह एक बैठक बुलाई है.” बता दें कि बीसीसीआई को वीवो से सालाना 440 करोड़ रूपये मिलते हैं जिसके साथ पांच साल का करार 2022 में खत्म होगा. Also Read - Rajya Sabha Elections 2020: झारखंड में झामुमो के शिबू सोरेन और भाजपा के दीपक प्रकाश ने राज्य सभा का चुनाव जीता

Taking note of the border skirmish that resulted in the martyrdom of our brave jawans, the IPL Governing Council has convened a meeting next week to review IPL’s various sponsorship deals 🇮🇳 Also Read - Rajya Sabha Elections 2020: वाईएसआर कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश की सभी चार राज्यसभा सीटों पर हासिल की जीत

