नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली जितना मैदान पर एक्टिव रहते हैं उतना ही सोशल मीडिया पर भी खुद को एक्टिव रखते हैं. ब्रेट ली ने हाल ही में भारतीय एक्ट्रेस तनिष्ठा चटर्जी से मुलाकात की और अपनी आधिकारिक ट्वीटर हैंडल से इस मीटिंग की तस्वीर शेयर की. तनिष्ठा और ब्रेट ली एक साथ ‘अनइंडियन’ में नजर आए थे. ली ने अपने साथ तनिष्ठा की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, “भारत में अपनी को-एक्टर तनिष्ठा से अचनाक से यूं मिलना बहुत अच्छा था. तनिष्ठा को ट्वीट में मेंशन करते हुए ली ने उन्हें उनकी आने वाली फिल्म के लिए बधाई भी दिए. ली ने उसी ट्वीट में आगे लिखा, ” आपकी नई फिल्म ‘रोम रोम’ के लिए बहुत शुभकामनाएं”. मजेदार बात तो ये है कि ब्रेट ली ने इस ट्वीट में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को भी टैग किया जो तनिष्ठा के साथ उनकी आगामी फिल्म में साथ नजर आएंगे.

‘टाइमिंग के मामले में रिषभ पंत है विराट-रोहित के टक्‍कर का बल्‍लेबाज’

So nice to randomly bump into my co actor @TannishthaC in 🇮🇳 Best of luck with your new film Roam Rome Mein #roamromemein @Nawazuddin_S https://t.co/FtXWLZ7UmQ pic.twitter.com/WyiLxmkyri

ऑस्ट्रेलिया के इस दिग्गज खिलाड़ी के ट्वीट को लोगों ने बहुत सराहा और कमेंट कर इस पोस्ट की तारीफ भी की. एक प्रशंसक ने इस तस्वीर को ‘अविश्वसनीय’ कहा तो दूसरे ने इस तस्वीर को ‘मिस्टर एंड मिस अनइंडियन’ के खिताब से नवाजा.तनिष्ठा ने भी इस ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, “बहुत अच्छा लगा मिलकर. आने वाली फिल्म की शुभकामना के लिए शुक्रिया”.

So so good to see you … @AnupamCinema getting jealous … thanks so much for your best wishes for #roamromemein big hug @Ravi_Risingstar @iamPankajRazdan @RidhimaLulla @ErosNow @Nawazuddin_S https://t.co/ZviLt4X8He

— TannishthaChatterjee (@TannishthaC) November 11, 2019