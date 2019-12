वेस्‍टइंडीज के दिग्‍गज बल्‍लेबाज ब्रायन लारा ने सोमवार को महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से दिल्‍ली स्थि‍त राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की. राष्ट्रपति भवन के ट्विटर हैंडल से ब्रायन लारा से मुलाकात की जानकारी दी गई.

वेस्‍टइंडीज की टीम इस दिनों भारत में हैं और वो फिलहाल भारत के साथ तीन मैचों की टी20 सीरीज खेल रही है. राष्‍ट्रपति के ट्वीट में लिखा गया, “महान खिलाड़ी और अपने समय के बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार ब्रायन लारा को राष्ट्रपति कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में बुलाया था. राष्ट्रपति ने उन्हें उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए रोल मॉडल बताया और क्रिकेट में उनके योगदान की सराहना की.”

जारी की गई तस्‍वीर में ब्रायन लारा और राष्‍ट्रपति हाथों में बैट लिए नजर आ रहे हैं. माना जा रहा है कि ब्रायन लारा ने रामनाथ कोविंद को उपहार स्‍वरूप क्रिकेट बैट दिया है.

Legendary cricketer and one of the finest batsmen of the modern era, @BrianLara called on President Kovind at Rashtrapati Bhavan. The President called him a role model for millions of budding sportspersons and hailed his contribution to the game of cricket. pic.twitter.com/9l25wMvc10

— President of India (@rashtrapatibhvn) December 16, 2019