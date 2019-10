विंडीज के पूर्व बल्‍लेबाज ब्रायन लारा का मानना है कि दिग्‍गज विवियन रिचर्डस ने उन्‍हें क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित किया. उन्‍होंने एंटीगा में विवियन रिचर्ड्स के पुतले के साथ एक फोटो अपने ट्विटर अकाउंट पर फैन्‍स के साथ साझा की.

ब्रायन लारा ने लिखा, “मेरा विश्‍वास करें, वो बतौर इंसान अच्‍छे लगते हैं. इस इंसान ने मुझे वो क्रिकेटर बनने में मदद करी जो आज में हूं.”

Trust me, he looks better in person

This man inspired me to be the cricketer I am today #legend#sirvivrichards @ivivianrichards pic.twitter.com/TFFXLU0kuQ

— Brian Lara (@BrianLara) October 16, 2019