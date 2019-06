नई दिल्‍ली: जोश, जुनून और बुलंद हौसलों से लबरेज जब टीम इंडिया विश्‍वकप 2019 के मैच के लिए रविवार को इंग्‍लैंड के मैदान पर पाकिस्‍तान के खिलाफ उतरी तो देश की सीमा की चौकसी करने वाले जवानों की खुशी देखने लायक है. हाथों में तिरंगे लेकर ढोलक की थाप पर नाचते गाते जवानों की ये देशभक्‍त‍ि हर किसी में जोश भरने के लिए काफी है. ये बीएसएफ जवान अमृसर के खासा में स्‍थित बीएसएफ हेडक्‍वार्टर में भारत की शानदार बैटिंग पर मस्‍ती में झूमते गाते हुए नजर आ रहे हैं.

भारत – पाकिस्तान मैच बारिश के कारण कुछ देर तक रुका लेकिन फिर शुरू हो गया. मैनचेस्टर में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप मैच में जब 46.4 ओवर में चार विकेट पर 305 रन पर बनाए, तब यहां बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा.

भारतीय पारी का शानदार आकर्षण रोहित शर्मा की 140 रन की पारी रही. वहीं, केएल राहुल (57) के साथ पहले विकेट के लिए 136 रन की साझेदारी की. जब बारिश के कारण खेल रोका गया तब कप्तान विराट कोहली 71 और विजय शंकर तीन रन पर खेल रहे थे.

#WATCH Amritsar: Border Security Force personnel cheer for Team India at BSF headquarters in Khasa as they watch #IndiaVsPakistan match currently underway at Old Trafford stadium in Manchester. #Punjab. #CWC19 pic.twitter.com/B2bKYvThXz

