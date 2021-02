केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala sitharaman) आज देश का बजट (Budget 2021-22) पेश कर रही हैं. इस बार भारतीय अर्थव्यवस्था में चुनौतियां खूब हैं और सरकार पर आर्थिक मोर्च पर भारी दबाव भी है. ऐसे में वित्त मंत्री भारत के कार्यवाहक कप्तान अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) के स्टाइल में अपने इस बजट से देश का दिल जीतना चाहती हैं. सोमवार को लोकसभा में उन्होंने अपने बजट भाषण की शुरुआत की तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भारत को मिली ऐतिहासिक जीत का जिक्र भी किया. Also Read - Budget 2021: सरकार लाएगी Scrap Policy, जानें मिडिल क्लास पर क्या होगा इसका असर?

इस ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर टीम इंडिया अपने स्टार खिलाड़ियों की चोट से जूझ रही थी और इसके बावजूद भारत ने ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीम को 2-1 से पटखनी देकर बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी (Border Gavaskar Trophy) पर अपना कब्जा बरकरार रखा. सीतारमण ने भारतीय क्रिकेट टीम की तारीफ करते हुए कहा, ‘इससे पता चलता है कि हमारे पास कैसी क्वॉलिटी है. जो पीछे थे, उन्होंने आगे आकर परफॉर्म किया.’ वित्त मंत्री रहाणे के इस मास्टर स्ट्रोक से देश की अर्थव्यवस्था में नई उम्मीद जगाना चाहती हैं. Also Read - Income Tax Slab: इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान- 75 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों पर टैक्स नहीं! जानें और क्या हुई घोषणा...

अपने बजट भाषण में भारतीय टीम की तारीफ कर वित्त मंत्री शायद यही जोश जगाना चाहती हैं कि भले ही अर्थव्यवस्था अभी कोविड- 19 (Covid- 19) के इस दौर में कमजोर और मुश्किल हालात में दिख रही है. लेकिन वह टीम इंडिया के खेल की तरह ही चमत्कार दिखा सकती है. इससे पहले रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने भी अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में टीम इंडिया की इस जीत का जिक्र किया था. Also Read - Budget 2021 Update: किसानों के लिए किया गया बड़ा ऐलान, अब लागत से डेढ़ गुना ज्यादा मिलेगी MSP

मोदी ने अपने इस कार्यक्रम में कहा था, ‘इस महीने, क्रिकेट पिच से भी बहुत अच्छी खबर मिली. हमारी क्रिकेट टीम ने शुरुआती दिक्कतों के बाद, शानदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती. हमारे खिलाड़ियों का हार्ड वर्क और टीम वर्क प्रेरित करने वाला है.’

Thank you for your words of encouragement Shri @narendramodi Ji 🙏 It’s always an honour to represent our country, we hope to continue inspiring more Indians as we move forward 🇮🇳 https://t.co/8vxfrU3N4v

— Ajinkya Rahane (@ajinkyarahane88) January 31, 2021