Pro Kabaddi League 2021, Bengal warriors vs UP Yoddha Live Streaming: बुधवार से शुरू हो रही प्रो कबड्डी लीग (PKL 2021-22) में ट्रिपल हेडर से पहले दिन की शुरुआत होगी. दिन के तीसरे और आखिरी मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन बंगाल वॉरियर्स (Bengal Warriors) का मुकाबला यूपी योद्धा (UP Yoddha) से होगा. यूपी अपने पहले खिताब की तलाश में है, जबकि बंगाल की टीम पहले ही मैच से यह दर्शाना चाहेगी कि वह इस खिताब को बचाने के लिए उतरी है और प्रतिद्वंद्वी टीमों को कोई मौका देने के मूड में नहीं है.

बंगाल की टीम इस लीग में पहले सीजन से खेल रही है. वह अब तक कुल 129 मैच खेल चुकी है, जिसमें उसे 59 में जीत और 55 में हार मिली है, जबकि 15 मुकाबले उसने ड्रॉ खेले हैं. दूसरी ओर यूपी योद्धा इस लीग के 5वें सीजन से ही मैदान में उतरी है और उसने अपने प्रदर्शन को लगतार टॉप 3 टीमों में बरकरार रखा है. इस लीग के इतिहास में उसने अब तक कुल 71 मैच खेले हैं, जिनमें 31 में उसे जीत, जबकि 10 में हार मिली है इसके अलावा 30 मैच ड्रॉ रहे हैं.

दोनों टीमों के पिछले सीजन का प्रदर्शन देखें तो यूपी ने साल 2019 में कुल 23 मैच खेलकर 13 में जीत, 8 में हार जबकि 2 मुकाबले ड्रॉ खेले थे. वहीं बंगाल ने कुल 24 मैचों में से 16 में जीत दर्ज की और सिर्फ 5 मैचों में हार का मुंह देखा था, जबकि 3 मैच ड्रॉ रहे थे. इस दमदार प्रदर्शन के दम पर वह पहली बार चैंपियन बनी थी. इस सीजन भी वह अपनी लय बरकरार रखना चाहेगी.

कब और कहां खेला जाएगा Bengal Warriors और UP Yoddha के बीच कबड्डी मैच?

बंगाल वॉरियर्स और यूपी योद्धा के बीच प्रो कबड्डी लीग सीजन-8 का यह मुकाबला बेंगलुरु के शेरेटन ग्रैंड बेंगलुरु व्हाइटफील्ड होटल एंड कन्वेंशन सेंटर (Sheraton Grand,Whitefield, Bengaluru) में रात 9:30 बजे से खेला जाएगा.

कहां देख सकेंगे Bengal Warriors vs UP Yoddha मैच का Live Telecast?

आप इस मुकाबले का सीधा प्रसारण स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports 2, Star Sports 2 HD, Star Sports First, Star Sports Hindi and Star Sports Hindi HD) पर देख सकेंगे.

कहां देखें Bengal Warriors vs UP Yoddha मैच की live streaming?

प्रो कबड्डी लीग के इस मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग Disney+ Hotstar पर उपलब्ध रहेगी.

Bengal Warriors और UP Yoddha की टीमों में कौन-कौन खिलाड़ी?

बंगाल वॉरियर्स स्‍क्‍वाड (Bengal Warrior Squad)

रेडर: के. प्रभंजन, रवींद्र रमेश कुमावत, सुकेश हेगड़े, भुवनेश्वर गौर, राकेश नरवाल, मोहम्मद तघी पेनमहल्ली, मनिंदर सिंह

ऑलराउंडर: आमिर संतोष धूमल, मोहम्मद इस्माइल नबीबख्श, अविनाश ए. आर.,

डिफेंडर: जीवा कुमार, धर्मेंद्र सिंह डिफेंडर, विराज विष्णु लांडगे, विजिन थंगादुरई, साहिल, अमित कुमार

यूपी योद्धा स्‍क्‍वाड (UP Yoddha Squad)

रेडर- अमन हूडा, अंकित, गुलवीर, जेम्स कमवेती, मोहम्मद ताघी, प्रदीप नरवाल, रोहित, रोहित तोमर, साहिल, श्रीकांत जाधव, सुरेंद्र गिल

डिफेंडर- आशू सिंह, आशीष नागर, बिंटू नरवाल, नीतेश कुमार, शुभम कुमार, गौरव कुमार, सुमित

ऑलराउंडर- गुरदीप, नितिन पंवार.