BWF World Championships: भारत के आयुष शेट्टी ने वर्ल्ड चैंपियन को हराया, पीवी सिंधु ने 29 मिनट में जीता मैच

भारत 17 साल बाद इस बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है. 23 अगस्त तक चलने वाले इस टूर्नामेंट के मुकाबले इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होंगे.

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पीवी सिंधु और 21 साल के आयुष शेट्टी (R)ने घरेलू दर्शकों के जबरदस्त उत्साह के बीच शानदार प्रदर्शन किया. (फोटो- BWF मीडिया)

नई दिल्ली में 17 अगस्त से बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप का आगाज हुआ है. पहले ही दिन भारत को 2 खुशखबरी मिली. भारत के युवा बैडमिंटन स्टार आयुष शेट्टी ने बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के पहले राउंड में वर्ल्ड चैंपियन और वर्ल्ड नंबर-1 चीन के शी यू ची को हरा दिया है. दुनिया में 22वें नंबर के खिलाड़ी आयुष ने मेंस सिंगल्स का यह मुकाबला 21-14, 13-21, 21-19 से जीता. वहीं, पीवी सिंधु ने विमेंस सिंगल्स के पहले राउंड में आयरलैंड की सोफिया नोबल को 29 मिनट में 21-7, 21-11 से हराया है. इस तरह सिंधु ने दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया. दूसरे राउंड में सिंधु का मैच कनाडा की वेन यू झांग से होगा.

21 साल के आयुष शेट्टी ने घरेलू दर्शकों के जबरदस्त उत्साह के बीच अपने करियर की सबसे बड़ी जीत हासिल की. आयुष कर्नाटक के करकला के रहने वाले हैं. ये उनकी शी युकी के खिलाफ लगातार तीन हार के बाद पहली जीत थी. आयुष शेट्टी ने 2023 में वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपनी पहचान बनाई. उन्हें सबसे बड़ी कामयाबी 2025 US ओपन में मिली. इससे पहले उन्होंने फाइनल में कनाडा के ब्रायन यांग को 21-18, 21-13 से हराकर अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता था. शेट्टी 2026 में ही बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल कर चुके हैं.

पीवी सिंधु की शानदार शुरुआत

वर्ल्ड नंबर-9 पीवी सिंधु ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में शानदार शुरुआत की है. उन्होंने पहले गेम में 8-0 की बढ़त बना ली. फिर 21 साल की सोफिया को वापसी का मौका नहीं दिया. सिंधु ने अगले 13 में से 10 अंक जीतकर मैच अपने नाम कर लिया.

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विमेंस डबल्स में त्रिसा-गायत्री जीतीं

वहीं, विमेंस डबल्स में त्रिषा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने स्पेन के पाउला लोपेज और एल रोड्रिगेज को 21-9, 21-13 से हराया है. मेंस डबल्स में हरिहरन अम्साकरुणन और एमआर अर्जुन ने आयरलैंड के स्कॉट गिल्डिया और पॉल रेनॉल्ड्स को हराया. भारतीय जोड़ी ने पहला गेम 21-16 से अपने नाम किया.

5 कैटेगरी में होती है चैंपियनशिप

बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 5 कैटेगरी में होती है. इनमें मेंस सिंगल्स, वीमेंस सिंगल्स, मेंस डबल्स, वीमेंस डबल्स और मिक्स्ड डबल्स शामिल हैं. हर कैटेगरी के विजेता को गोल्ड मेडल मिलता है. उसे अगले एडिशन तक वर्ल्ड चैंपियन का खिताब भी मिलता है. अब तक सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल चीन ने जीते हैं. चीन के लिन डैन सबसे ज्यादा इंडिविजुअल गोल्ड जीतने वाले प्लेयर हैं, जो 5 बार वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल अपने नाम कर चुके हैं.

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