EnglishHindi

BWF World Championships: भारत के आयुष शेट्टी ने वर्ल्ड चैंपियन को हराया, पीवी सिंधु ने 29 मिनट में जीता मैच

भारत 17 साल बाद इस बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है. 23 अगस्त तक चलने वाले इस टूर्नामेंट के मुकाबले इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होंगे.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: August 17, 2026, 8:36 PM IST
BWF World Championships: भारत के आयुष शेट्टी ने वर्ल्ड चैंपियन को हराया, पीवी सिंधु ने 29 मिनट में जीता मैच
पीवी सिंधु और 21 साल के आयुष शेट्टी (R)ने घरेलू दर्शकों के जबरदस्त उत्साह के बीच शानदार प्रदर्शन किया. (फोटो- BWF मीडिया)

नई दिल्ली में 17 अगस्त से बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप का आगाज हुआ है. पहले ही दिन भारत को 2 खुशखबरी मिली. भारत के युवा बैडमिंटन स्टार आयुष शेट्टी ने बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के पहले राउंड में वर्ल्ड चैंपियन और वर्ल्ड नंबर-1 चीन के शी यू ची को हरा दिया है. दुनिया में 22वें नंबर के खिलाड़ी आयुष ने मेंस सिंगल्स का यह मुकाबला 21-14, 13-21, 21-19 से जीता. वहीं, पीवी सिंधु ने विमेंस सिंगल्स के पहले राउंड में आयरलैंड की सोफिया नोबल को 29 मिनट में 21-7, 21-11 से हराया है. इस तरह सिंधु ने दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया. दूसरे राउंड में सिंधु का मैच कनाडा की वेन यू झांग से होगा.

21 साल के आयुष शेट्टी ने घरेलू दर्शकों के जबरदस्त उत्साह के बीच अपने करियर की सबसे बड़ी जीत हासिल की. आयुष कर्नाटक के करकला के रहने वाले हैं. ये उनकी शी युकी के खिलाफ लगातार तीन हार के बाद पहली जीत थी. आयुष शेट्टी ने 2023 में वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपनी पहचान बनाई. उन्हें सबसे बड़ी कामयाबी 2025 US ओपन में मिली. इससे पहले उन्होंने फाइनल में कनाडा के ब्रायन यांग को 21-18, 21-13 से हराकर अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता था. शेट्टी 2026 में ही बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल कर चुके हैं.

और पढ़ें: BWF World 2023: प्रणय ने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को धूल चटाकर पदक किया पक्का, सात्विक-चिराग क्वार्टर फाइनल में हारे

पीवी सिंधु की शानदार शुरुआत

वर्ल्ड नंबर-9 पीवी सिंधु ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में शानदार शुरुआत की है. उन्होंने पहले गेम में 8-0 की बढ़त बना ली. फिर 21 साल की सोफिया को वापसी का मौका नहीं दिया. सिंधु ने अगले 13 में से 10 अंक जीतकर मैच अपने नाम कर लिया.

Viral Video: बैडमिंटन का ऐसा मैच नहीं देखा होगा, देख लिया तो नजरें नहीं हटा पाएंगे | देखें वीडियो

विमेंस डबल्स में त्रिसा-गायत्री जीतीं

वहीं, विमेंस डबल्स में त्रिषा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने स्पेन के पाउला लोपेज और एल रोड्रिगेज को 21-9, 21-13 से हराया है. मेंस डबल्स में हरिहरन अम्साकरुणन और एमआर अर्जुन ने आयरलैंड के स्कॉट गिल्डिया और पॉल रेनॉल्ड्स को हराया. भारतीय जोड़ी ने पहला गेम 21-16 से अपने नाम किया.

5 कैटेगरी में होती है चैंपियनशिप

बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 5 कैटेगरी में होती है. इनमें मेंस सिंगल्स, वीमेंस सिंगल्स, मेंस डबल्स, वीमेंस डबल्स और मिक्स्ड डबल्स शामिल हैं. हर कैटेगरी के विजेता को गोल्ड मेडल मिलता है. उसे अगले एडिशन तक वर्ल्ड चैंपियन का खिताब भी मिलता है. अब तक सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल चीन ने जीते हैं. चीन के लिन डैन सबसे ज्यादा इंडिविजुअल गोल्ड जीतने वाले प्लेयर हैं, जो 5 बार वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल अपने नाम कर चुके हैं.

दुनिया की 5 सबसे खूबसूरत महिला बैडमिंटन खिलाड़ी, भारत नहीं इस देश की प्लेयर है हुस्न की मलिका!

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Sports Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.