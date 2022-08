BWF World Championships 2022: टोक्‍यो में जारी बीडब्‍ल्‍यूएफ बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के पहले दिन सोमवार को महिला युगल में अश्विनी पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी (Ashwini Ponnappa-N Sikki Reddy) को जीत मिली. उन्‍होंने मालदीव की जोड़ी को हराकर दूसरे राउंड में प्रवेश कर लिया है. इसी तर्ज पर मिश्रित युगल में तनीषा क्रास्टो और ईशान भटनागर की जोड़ी ने जर्मनी की जोडी को मात दी. हालांकि बी साई प्रणीत पहले ही मैच में हार के साथ टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं.Also Read - BWF World Championships 2022: बी साई प्रणीत ताइवान के शटलर से हारकर हुए बाहर

विश्व चैंपियनशिप में 2019 के कांस्य पदक विजेता प्रणीत को ताइवान के नंबर चार खिलाड़ी ने 15-21, 21-15, 15-21 से हराया. इससे पहले प्रवीण बीते साल टोक्‍यों में हुए ओलंपिक के दौरान भी पहले ही राउंड में बाहर हो गए थे. Also Read - World Badminton Championships: पीवी सिंधु के टखने में चोट, टूर्नामेंट से बाहर

उधर, अश्विनी पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी ने मालदीव की अमीनाथ नबीहा अब्दुल रज्जाक और फातिमथ नबाहा अब्दुल रज्जाक को 21-7, 21-9 से हराकर महिला युगल के दूसरे दौर में प्रवेश किया. अब अश्विनी और सिक्की की जोड़ी को दूसरे दौर में चीन की चेन किंग चेन और जिया यी फैन की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी का सामना करना है. Also Read - स्ट्रेस फैक्चर के कारण विश्व चैंपियनशिप से हटीं ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधू

