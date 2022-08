बीडब्‍ल्‍यूएफ वर्ल्‍ड चैंपियनशिप (BWF World Championships 2022) के मुकाबले में भारतीय बैडमिंटन स्‍टार बी साई प्रणीत (B Sai Praneeth) पहले ही मैच में हारकर बाहर हो गए हैं. टोक्‍यो में खेले जा रहे टूर्नामेंट के दौरान उन्‍हें ताइवान के चोऊ टेन चेन ने मात दी. चौथी वरियता प्राप्‍त ताइवान के खिलाड़ी ने प्रणीत को तीन सेट के दौरान परास्‍त कर दिया. पहला सेट 21-15 से हारने के बाद प्रणीत ने दूसरे सेट में वापसी की और चोऊ टेन चेन को 15-21 से हराया. हालांकि तीसरे सेट में ताइवान के खिलाड़ी ने 21-15 से जीत दर्ज कर मैच अपने नाम किया. इस हार के साथ ही बी साई प्रणीत टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं.Also Read - World Badminton Championships: पीवी सिंधु के टखने में चोट, टूर्नामेंट से बाहर

बता दें कि प्रणीत ने 2019 में खेली गई बीडब्‍ल्‍यूएफ वर्ल्‍ड चैंपियनशिप के दौरान ब्रॉन्‍ज मेडल पर कब्‍जा किया था. चाइनीज ताइपे के शटलर के खिलाफ यह प्रणीत की लगातार पांचवी हार है. वो तीसरे सेट में 4-10 से पिछड़ गए थे. इसके बावजूद उन्‍होंने कुछ वापसी जरूर की लेकिन अंत में नतीजा ताइवान के शटलर के पक्ष में गया.

B Sai Praneeth loses to Chou Tien-Chen of Taiwan in first round of BWF World Badminton Championship

