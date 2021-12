भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत (Kidambi Srikanth) साल 2021 बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप फाइनल मैच में सिंगापुर के लोह कीन यू (Loh Kean Yew) के खिलाफ सीधे सेटों में 15-21, 20-21 से हार गए। स्वर्ण पदक की उम्मीद लगाए भारतीय खिलाड़ी को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा।Also Read - BWF World Championships: Kidambi Srikanth ने रच दिया इतिहास, BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष

