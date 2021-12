BWF World Championships: स्टार भारतीय शटलर किदांबी श्रीकांत (Kidambi Srikanth) ने इतिहास रच दिया है. किदांबी श्रीकांत बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरष बन चुके हैं. उन्होंने सेमीफाइनल में हमवतन लक्ष्य सेन (Lakshya Sen) को 17-21, 21-14, 21-17 से हराकर खिताबी मैच में प्रवेश किया.Also Read - इंडोनेशिया मास्टर्स के सेमीफाइनल में पहुंचे पीवी सिंधु और श्रीकांत

लक्ष्य ने पहला गेम जीता लेकिन श्रीकांत ने दूसरे गेम में जोरदार वापसी की और अपने अनुभव का इस्तेमाल जीत को सील करने और अपने पहले विश्व चैम्पियनशिप फाइनल में पहुंचने के लिए किया. उसके करियर का. 28 वर्षीय ने पहले सेमीफाइनल में हमवतन सेन को 17!, 21-14, 21-17 से सिर्फ एक घंटे में हराया. Also Read - BFI के इस ऐलान से साइना-श्रीकांत का तोक्यो ओलंपिक का सपना टूटा

लक्ष्य ने 21-17 से पहला गेम जीता. इसके बाद श्रीकांत ने कुछ अच्छे शॉट खेले. हालांकि दो भारतीय सितारे पहली बार मिल रहे थे. लक्ष्य ने पहले गेम में बढ़त लेने के लिए लड़ाई लड़ी, मगर श्रीकांत ने 2-2 से बढ़त बना ली. Also Read - बैडमिंटन: कोविड- 19 के कारण मलेशिया ओपन स्थगित, साइना-श्रीकांत को झटका

दूसरे गेम में गोल करने के बाद 12वीं वरीयता प्राप्त श्रीकांत ने लक्ष्य पर दबाव बनाए रखने के लिए कुछ शानदार शॉट खेलकर 9-9 से बढ़त बना ली. पूर्व विश्व नंबर 1 ने 13-10 की बढ़त खोली और धीरे-धीरे गेम 21-14 से जीतकर 1-1 से बराबरी कर ली.

