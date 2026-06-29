कनाडा ने साउथ अफ्रीका को हराकर रचा इतिहास- पहली बार FIFA World Cup के अंतिम 16 में बनाई जगह

Canada in FIFA World Cup 2026: अपने फुटबॉल इतिहास का तीसरा फीफा वर्ल्ड कप खेल रही कनाडा ने पहली बार अंतिम 16 में जगह बना ली है. उसने साउथ अफ्रीका को 1-0 से मात देकर यह इतिहास रचा.

Written by: Arun Kumar
Published: June 29, 2026, 11:20 AM IST
Canada FIFA World Cup
FIFA World Cup 2026 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ कनाडा की टीम (तस्वीर @Xinhua से IANS द्वारा)
  • अपने फुटबॉल इतिहास का तीसरा FIFA वर्ल्ड कप खेल रहा कनाडा
  • पहली बार राउंड ऑफ 16 तक पहुंची टीम, इससे पहले हर ग्रुप स्टेज से हुई बाहर
  • कनाडा के कप्तान स्टीफन यूस्टाक्वियो ने किया मैच का एकमात्र गोल
  • FIFA वर्ल्ड कप का सह-मेजबान भी है कनाडा, अपने फैन्स को किया उत्साहित

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 के पहले ही मैच में मुकाबले में कनाडा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए साउथ अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया. लॉस एंजिलिस स्टेडियम में मिली इस जीत के साथ ही कनाडा ने अपने फुटबॉल इतिहास में नई उपलब्धि दर्ज कर ली. टीम ने विश्व कप में पहली बार अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है.

मैच पर हावी दिखी साउथ अफ्रीका लेकिन नहीं कर पाई गोल

मैच की शुरुआत से ही साउथ अफ्रीका कनाडा पर हावी नजर आई, और टीम ने लगातार आक्रामक खेल के बूते डिफेंस पर दबाव बनाने का प्रयास किया. साउथ अफ्रीका की ओर से कुछ अच्छे मूव देखने को मिले, लेकिन टीम इन्हें गोल में तब्दील नहीं कर सकी. दूसरी ओर, कनाडा के पास पहले हाफ के अंतिम मिनटों में गोल करने के दो बढ़िया मौके आए, पर टीम इन मौकों को भुना नहीं पाई. इस मैच में बॉल पर ज्यादा समय तक साउथ अफ्रीका का ही कब्जा था और उसने कनाडा के खिलाड़ियों से ज्यादा पास किए थे, लेकिन गोल करने में वह नाकाम रही.

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कनाडा के गोलकीपर रोनवेन विलियम्स ने बचाए गोल

मोइज बॉम्बिटो के शानदार हेडर को साउथ अफ्रीका के डिफेंडर ऑब्रे मॉडिबा ने गोललाइन के पास से क्लियर किया, जबकि ताजोन बुकानन के बेहतरीन शॉट का गोलकीपर रोनवेन विलियम्स सफलतापूर्वक बचाव करने में सफल रहे. पहले हाफ में दोनों टीमों की तरफ से कोई भी गोल नहीं हो सका.

दूसरे हाफ में कनाडा ने दिखाया आक्रामक खेल

दूसरे हाफ में साउथ अफ्रीका के मुकाबले कनाडा की टीम ज्यादा आक्रामक अंदाज में खेलती हुई नजर आई. टीम ने साउथ अफ्रीका के गोल पर एक के बाद एक हमले किए. हालांकि, साउथ अफ्रीका के मजबूत डिफेंस ने कनाडा को बढ़त लेने नहीं दी. मैच के 75वें मिनट में कनाडा ने बड़ी चाल चलते हुए स्टार खिलाड़ी अल्फोंसो डेविस को मैदान पर उतारा. डेविस ने मैदान पर आते के साथ ही अपनी रफ्तार और बेहतरीन ड्रिब्लिंग के बूते साउथ अफ्रीका के डिफेंस पर दबाव बनाया.

कनाडा के कैप्टन स्टीफन यूस्टाक्वियो ने दागा गोल

मैच अतिरिक्त समय की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा था, लेकिन तभी इंजरी टाइम के दूसरे मिनट में कनाडा के कप्तान स्टीफन यूस्टाक्वियो ने बॉक्स के बाहर से शानदार शॉट लगाया, जो सीधा गोल पोस्ट में पहुंचा. स्टीफन का यह गोल निर्णायक साबित हुआ और उन्होंने सह-मेजबान टीम के फैंस को झूमने का मौका दिया. राउंड ऑफ 32 के बाद कनाडा ने पहली बार अंतिम 16 में अपना स्थान पक्का किया है. इससे पहले, 1986 और 2022 में कनाडा वर्ल्ड कप खेलने उतरी थी, लेकिन दोनों ही बार टीम का सफर ग्रुप स्टेज में ही खत्म हो गया था.

(एजेंसी:-आईएएनएस)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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