FIFA World Cup 2026: सिर्फ 5 लाख की आबादी वाले देश ने रचा इतिहास, नॉकआउट में बनाई जगह

Cape Verde Creates History in FIFA World Cup: पश्चिम अफ्रीकी तट के बाहर बसे छोटे-छोटे 10 टापुओं वाले देश केप वेर्दे में करीब 5 लाख लोग ही रहते हैं. फीफा वर्ल्ड कप में इस देश ने नया इतिहास रच दिया है.

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फीफा वर्ल्ड कप में केप वेर्दे का कमाल (तस्वीर @Xinhua से IANS द्वारा)

Cape Verde Creates History in FIFA World Cup: पश्चिमी अफ्रीका के तटीय हिस्सों के पास मध्य अटलाटिंक सागर में छोटे-छोटे टापुओं से मिलकर बने छोटे से देश केप वेर्दे (Cape Verde) ने फीफा वर्ल्ड कप (FIFA World Cup 2026) के माध्यम से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है. सिर्फ 4 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले इस देश की आबादी 5 लाख के करीब ही है, लेकिन देश में फुटबॉल का ऐसा जुनून है कि वह दुनिया की बड़ी-बड़ी टीमों को हैरान कर रही है. पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में खेलने उतरी इस टीम ने ग्रुप स्टेज की बाधा पार कर दूसरे दौर में जगह बना ली है.

ग्रुप H में उसके सामने स्पेन, उरुग्वे और साउदी अरब जैसी नामी टीमें थीं, जिनके सामना मजबूती से कर उसने राउंड ऑफ 32 में जगह बना ली है. उसने अपने तीनों मैच ड्रॉ पर खत्म किए. इस कड़ी में उसने शनिवार को सऊदी अरब के खिलाफ गोलरहित ड्रॉ के साथ नॉकआउट में पहुंचने का इतिहास रच दिया.

ग्रुप H में दूसरा स्थान हासिल करने के बाद केप वेर्दे का राउंड ऑफ 32 में गत चैंपियन अर्जेंटीना से सामना होगा. ग्रुप स्टेज में ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद, केप वेर्दे ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है. वह अपने वर्ल्ड कप डेब्यू में बिना कोई मैच हारे राउंड ऑफ 32 में पहुंचने वाली तीसरी अफ्रीकी टीम बन गई है. यह प्रदर्शन देश के फुटबॉल इतिहास में एक यादगार पल बन गया है और इसे एक ‘ड्रीम रन’ माना जा रहा है.

केप वेर्दे ने तीन प्वाइंट्स के साथ ग्रुप में दूसरा स्थान हासिल किया, जो दो बार के विजेता उरुग्वे और 2034 वर्ल्ड कप के मेजबान सऊदी अरब से एक पॉइंट ज्यादा था. इस तरह उन्होंने ग्रुप स्टेज में बिना हारे यादगार प्रदर्शन किया. अब उनका मुकाबला गुरुवार, 3 जुलाई को मियामी स्टेडियम में लियोनेल मेसी की अगुवाई में स्टार खिलाड़ियों से सजी अर्जेंटीना से होगा. यह उनके देश के फुटबॉल इतिहास का सबसे बड़ा और अहम मैच होगा.

सऊदी अरब के खिलाफ मैच में केप वर्डे ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया. विली सेमेडो ने कई बार गोल करने की कोशिश की, लेकिन सऊदी गोलकीपर मोहम्मद अल ओवैस ने बेहतरीन बचाव किए. पहले हाफ में विली ने एक लंबी दूरी का शॉट भी मारा, जो टॉप कॉर्नर से थोड़ा बाहर चला गया.

सऊदी अरब को मैच के बीच बड़ा झटका लगा, जब डिफेंडर हसन अल तंबकती बिना किसी टकराव के अचानक मैदान पर गिर पड़े. इसके बाद उन्हें स्ट्रेचर की मदद से बाहर ले जाया गया, जिससे टीम का डिफेंस कमजोर पड़ गया. इसके बावजूद सऊदी अरब ने अंतिम मिनटों तक बचाव करने की कोशिश जारी रखी. गोलकीपर अल ओवैस ने कई शानदार सेव किए और अपनी टीम की हार को टालने में सफल रहे. आखिरकार मैच का अंत गोलरहित ड्रॉ पर हुआ,जिसके बाद केप वर्डे के समर्थकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई.

आखिरकार मैच 0-0 से ड्रॉ रहा, और इसी एक अंक ने केप वेर्दे को नॉकआउट स्टेज में पहुंचा दिया. जैसे ही अंतिम सीटी बजी, टीम और उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई.

(आईएएनएस इनपुट्स के साथ)