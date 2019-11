नई दिल्ली: भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने बाल दिवस (14 नवंबर) के मौके पर देश के मात-पिता से गुजारिश करते हुए कहा है कि वह अपने बच्चों को बाहर जाकर खेलने के लिए प्रेरित करें और उन्हें रोकें नहीं. बाल दिवस पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है.

कोहली ने स्टार स्पोटर्स पर कहा, “मैं माता-पिता से गुजारिश करता हूं कि वह अपने बच्चों के घर से बाहर जाकर खेलने के अनुमति दें और इसके लिए उन्हें प्रेरित करें. खेल जिस तरह से चरित्र का निर्माण करता है उस तरह से कोई और नहीं कर सकता और यह साथ ही फिट रहने में भी मदद करता है. कल के चैम्पियन हमें आज के बच्चों में मिलेंगे.”

Today: 🏏⚽🎾

Tomorrow: 🏆🏆🏆@imVkohli has a special message this #ChildrensDay, encouraging you to #LetThemPlay pic.twitter.com/zyEsW5UvGO

— Star Sports (@StarSportsIndia) November 14, 2019