पुणे: भारतीय कप्तान विराट कोहली ने बुधवार को कहा कि विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप में विदेश में जीत दर्ज करने पर दुगुने अंक मिलने चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि इस चैम्पियनशिप से पांच दिनी प्रारूप का स्तर बेहतर हुआ है. फिलहाल श्रृंखला में ‘क्लीन स्वीप’ करने पर एक टीम को 120 अंक मिलते हैं चाहे वह दो मैचों की श्रृंखला हो या पांच मैचों की. विदेश में खेली गई हो या अपनी धरती पर .

कोहली ने कहा ,‘‘ यदि आप मुझसे अंक तालिका बनाने को कहते तो मैं विदेश में जीत मिलने पर दुगुने अंक देता. मैं पहले सत्र के बाद यह बदलाव देखना चाहूंगा.’ भारत 160 अंक लेकर शीर्ष पर है. भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को 2-0 से हराकर 120 अंक लिए. इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका पर पहले टेस्ट में 203 रन से मिली जीत के 40 अंक मिले हैं .

