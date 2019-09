कैरिबियन प्रीमियर लीग टी-20 क्रिकेट लीग 2019 पूर्ण अनुसूची, टीमों के स्क्वाड, IST मे टाइमिंग, कब और कहाँ देखें, लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगा, और पूरा फिक्स्चर (Caribbean Premier League T20 Cricket League 2019 Full Schedule, Teams Squad, Timings in IST, When And Where to Watch Live Streaming Details, Fixtures):

कैरिबियन प्रीमियर लीग (Caribbean Premier League) अपने सातवें सत्र के साथ तैयार हो चुका है. सीपीएल पिछले हर सत्र में कामयाब रहा है. वेस्टइंडीज के वर्ल्ड टी-20 कप का खिताब जीतने के बाद ये लीग लोकप्रिय हो गया. इस साल छः टीमें इस लीग का हिस्सा बन रही हैं. 5 सितंबर से शुरू हो चुके इस टूर्नामेंट में पहला मैच गत चैंपियन ट्रिनबागो नाइट राइडर्स और सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के बीच खेला गया. इस पूरी लीग में कुल 34 मैच खेले जाएंगे.

स्क्वाड्स:

बारबाडोस ट्रिडेंट्स (Barbados Tridents): एलेक्स हेल्स, आसिफ अली, जॉनसन चार्ल्स, लेनिको बाउचर, जोनाथन कार्टर, रोशन प्राइमस, हेडन वाल्श, जेसन होल्डर, इमाद वसीम, रेमन राइफर, जस्टिन गॉवेस, शाई होप, वहाब रियाज, संदीप लामीचाने, एशले नर्स, केमर होल्डर, जोशुआ बिशप.

गुयाना अमेजॉन वॉरियर्स (Guyana Amazon Warriors): शिमरोन हेटमायर, ब्रैंडन किंग, कीगन सिमंस, शोएब मलिक, शेरफेन रदरफोर्ड, चंद्रपाल हेमराज, शादाब खान, क्रिस ग्रीन, कीमोन पॉल, निकोलस पूरण, एंथनी ब्राम्बले, बेन लॉफलिन, रोमारियो शेफर्ड, ओडेन स्मिथ, ओडेन स्मिथ पेस्टानो, सौरभ नेत्रवालकर.

जमैका तलवाहा (Jamaica Tallawahs): क्रिस गेल, रोवमैन पॉवेल, जेवेल ग्लेन, जेवियर मार्शल, केनर लुईस, जॉर्ज वर्कर, आंद्रे रसेल, अमद बट, रमाल लुईस, इमरान खान, चैडविक वाल्टन, ग्लेन फिलिप्स, जहीर खान पकतीन, ओसेन थॉमस, क्रिस्टोफर लैमॉन्ट स्प्रिंगर, स्टीवन जैकब्स, डर्वल ग्रीन.

सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स (St Kitts and Nevis Patriots): एविन लुईस, शमर ब्रूक्स, इसुरु उदाना, फैबियन एलेन, मोहम्मद हफीज, लॉरी इवांस, अफिफ हुसैन, केरन कॉटॉय, आरोन जोन्स, कार्लोस ब्रैथवेट, रेयाड एमरिट, डेवॉन थॉमस, शेल्डन कॉटरेल, जेरेमिया लुईस, आकेम जॉर्डन, उस्मा मीर.

सेंट लूसिया जाउक्स (St Lucia Zouks): आंद्रे फ्लेचर, रोनाल्ड केटो, आंद्रे मैकार्थी, केडी लेस्पोरिस, नितीश कुमार, डेरेन सैमी, केसरिक विलियम्स, जॉन कैम्पबेल, क्रिस्टोफर बार्नवेल, थिसारा परेरा, रहकीम कॉर्नवाल, जीवर रॉयल, निरोशन डिकवेला, लसिथ मलिंगा, फवाद अहमद मैककॉय, बेयूरन हेंड्रिक्स.

ट्रिनबागो नाइट राइडर्स (Trinbago Knight Riders): डेरेन ब्रावो, ड्वेन ब्रावो, किरोन पोलार्ड, कॉलिन मुनरो, जेम्स नीशम, टियोन वेबस्टर, मार्क डियाल, जेवन सियरल्स, अकील होसिन, दिनेश रामदीन, आमिर जांगू, सुनील नारायण, मोहम्मद हसनैन, खैरी पियरे फिलिप, अली खान.

जानें पूरा शेड्यूल:

5 सितंबर: त्रिनबागो नाइट राइडर्स VS सेंट किट्स और नेविस पैट्रियट्स, 1st मैच,क्वींस पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद, सुबह 4.30 बजे से

6 सितंबर: गुयाना अमेजन वॉरियर्स VS सेंट लूसिया जॉक्स, 2nd मैच प्रोविडेंस स्टेडियम, गुयाना, सुबह 3.30 बजे से

7 सितंबर: त्रिनबागो नाइट राइडर्स VS जमैका तलावाहस, 3rd मैच, क्वींस पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद,सुबह 5.30 बजे से

8 सितंबर: गुयाना अमेजन वॉरियर्स VS सेंट किट्स और नेविस पैट्रियट्स, 4th मैच,प्रोविडेंस स्टेडियम, गुयाना, सुबह 5.30 बजे से

त्रिनबागो नाइट राइडर्स VS सेंट लूसिया ज़ॉक्स, 5th मैच,क्वींस पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद, रात 9.30 बजे से

9 सितंबर: गुयाना अमेजन वॉरियर्स VS बारबाडोस ट्राईडेंट्स, 6th मैच,प्रोविडेंस स्टेडियम, गुयाना सुबह 2.30 बजे से

11 सितंबर: सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स VS जमैका तलावाहस, 7th मैच,वॉर्नर पार्क, बैसेटर, सेंट किट्स,सुबह 3.30 बजे से

12 सितंबर: सेंट किट्स और नेविस पैट्रियट्स VS बारबाडोस ट्राईडेंट्स, 8th मैच, वॉर्नर पार्क, बैसेटर, सेंट किट्स,सुबह 3.30 बजे से

13 सितंबर: जमैका तलावाहस VS सेंट लूसिया ज़ॉक्स, 9th मैच, सबीना पार्क, किंग्स्टन, जमैका,सुबह 4.30 बजे से

14 सितंबर: जमैका तलावाहस VS त्रिनबागो नाइट राइडर्स,10th मैच, सबीना पार्क, किंग्स्टन, जमैका,सुबह 5.30 बजे से

15 सितंबर: सेंट किट्स और नेविस पैट्रियट्स VS गुयाना अमेजन वॉरियर्स, 11th मैच, वॉर्नर पार्क, बैसेटर, सेंट किट्स, सुबह 5.30 बजे से

जमैका तलावाहस VS बारबाडोस ट्राईडेंट्स, 12th मैच, सबीना पार्क, किंग्स्टन, जमैका, रात 10.30 बजे से

16 सितंबर: सेंट किट्स और नेविस पैट्रियट्स VS सेंट लूसिया ज़ॉक्स, 13th मैच, वॉर्नर पार्क, बैसेटर, सेंट किट्स, सुबह 2.30 बजे से

18 सितंबर: सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स VS त्रिनबागो नाइट राइडर्स, 14th मैच, वॉर्नर पार्क, बैसेटर, सेंट किट्स, सुबह 3.30 बजे से

19 सितंबर: जमैका तलावाहस VS गुयाना अमेजन वॉरियर्स, 15th मैच, सबीना पार्क, किंग्स्टन, जमैका, सुबह 5.30 बजे से

20 सितंबर: जमैका तलावाहस VS सेंट किट्स और नेविस पैट्रियट्स, 16th मैच, सबीना पार्क, किंग्स्टन, जमैका, सुबह 5.30 बजे से

21 सितंबर: सेंट लूसिया ज़ॉक्स VS बारबाडोस ट्राईडेंट्स, 17th मैच, डैरन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ग्रोस आइलेट, सेंट लूसिया, सुबह 5.30 बजे से

22 सितंबर: सेंट लूसिया जोक्स VS त्रिनबागो नाइट राइडर्स, 18th मैच,डैरन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ग्रोस आइलेट, सेंट लूसिया, सुबह 5.30 बजे से

23 सितंबर: बारबाडोस ट्राईडेंट्स VS गुयाना अमेज़न वारियर्स, 19th मैच, केंसिंग्टन ओवल, ब्रिजटाउन, बारबाडोस, सुबह 3.30 बजे से

24 सितंबर: बारबाडोस ट्राईडेंट्स VS जमैका तलावाहस, 20th मैच, केंसिंग्टन ओवल, ब्रिजटाउन, बारबाडोस, सुबह 3.30 बजे से

25 सितंबर: सेंट लूसिया जोक्स VS सेंट किट्स और नेविस पैट्रियट्स, 21th मैच, डैरन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ग्रोस आइलेट, सेंट लूसिया, सुबह 3.30 बजे से

26 सितंबर: सेंट लूसिया VS गुयाना अमेज़न वारियर्स, 22th मैच, डैरन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ग्रोस आइलेट, सेंट लूसिया, सुबह 3.30 बजे से

27 सितंबर: बारबाडोस ट्राईडेंट्स VS त्रिनबागो नाइट राइडर्स, 23rd मैच, केंसिंग्टन ओवल, ब्रिजटाउन, बारबाडोस,सुबह 3.30 बजे से

28 सितंबर: सेंट लूसिया जोक्स VS जमैका तलावाहस, 24th मैच, डैरन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ग्रोस आइलेट, सेंट लूसिया, सुबह 5.30 बजे

29 सितंबर: बारबडोस ट्राईडेंट्स VS सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स, 25th मैच, केंसिंग्टन ओवल, ब्रिजटाउन, बारबाडोस, सुबह 5.30 बजे से

30 सितंबर: बारबाडोस ट्राईडेंट्स VS सेंट लूसिया ज़ॉक्स, 26th मैच, केंसिंग्टन ओवल, ब्रिजटाउन, बारबाडोस, सुबह 3.30 बजे से

1 अक्टूबर: त्रिनबागो नाइट राइडर्स VS गुयाना अमेजन वॉरियर्स, 27th मैच,क्वींस पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद, सुबह 4.30 बजे से

3 अक्टूबर: त्रिनबागो नाइट राइडर्स VS बारबाडोस ट्राईडेंट्स, 28th मैच, क्वींस पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद, सुबह 4.30 बजे से

4 अक्टूबर: गुयाना अमेजन वॉरियर्स VS जमैका तलावाहस, 29th मैच,प्रोविडेंस स्टेडियम, गुयाना, सुबह 3.30 बजे से

5 अक्टूबर: गुयाना अमेजन वॉरियर्स VS त्रिनबागो नाइट राइडर्स, 30th मैच, प्रोविडेंस स्टेडियम, गुयाना, सुबह 5.30 बजे से

6 अक्टूबर: पहला क्वालिफायर और एलिमिनेटर

11 अक्टूबर: दूसरा क्वालिफायर, ब्रायन लारा स्टेडियम, तरौबा, त्रिनिदाद, सुबह 4.30 बजे से

13 अक्टूबर: फाइनल, ब्रायन लारा स्टेडियम, तरौबा, त्रिनिदाद, सुबह 2.30 बजे से

प्रसारण विवरण:

भारत, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका

स्टार स्पोर्ट्स

यूके और आयरलैंड

स्काई स्पोर्ट्स

पाकिस्तान

टेन स्पोर्ट्स

यूनाइटेड स्टेट्स

विलो टीवी

न्यूजीलैंड

स्काई स्पोर्ट

मेना

ऑर्बिट शोटाइम नेटवर्क

त्रिनिदाद और टोबैगो

सीएनसी 3

बारबाडोस

डिजिसेल