Wimbledon 2023 Final: नोवाक जोकोविच को हरा स्पेन के कार्लोस अलकराज ने जीता पहला विंबलडन खिताब

20 साल के स्पैनिश खिलाड़ी कार्लोस अलकराज (Carlos Alcaraz) ने नोवाक जोकोविच (Novak Djokovic) को पांच सेटों के रोमांचक मुकाबले में हराकर करियर का पहला विंबलडन खिताब जीता. मेन्स सिंगल फाइनल में जोकोविच को 1-6, 7-6(6), 6-1, 3-6, 6-4 से हराकर अलकराज ने सर्बियाई खिलाड़ी को सर्वकालिक रिकॉर्ड-बराबर 24वां ग्रैंड स्लैम जीतने से रोक दिया.

आठ खिताबों के साथ रोजर फेडरर (Roger Federer) अभी भी विंबलडन चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा सम्मानित पुरुष चैंपियन हैं. साथ ही फेडरर और बोर्ग लगातार पांच बार ग्रास कोर्ट स्लैम जीतने वाले एकलौते पुरुष खिलाड़ी बने हुए हैं. नोवाक जोकोविच का सेंटर कोर्ट पर 45 मैचों का अजेय क्रम, जो 2013 के फाइनल में एंडी मरे (Andy Murray) से हार के बाद शुरू हुआ था, खत्म हो गया है.