इंडियन वेल्स सेमीफाइनल में कार्लोस अलकराज ने ज्वेरेव को हराया; मैच के दौरान मधुमक्खियों ने किया हमला

स्पैनिश खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज (Carlos Alcaraz) ने क्वार्टर फाइनल मैच में एलेक्जेंडर ज्वेरेव (Alexander Zverev) को 6-3, 6-1 से हराकर इंडियन वेल्स के सेमीफाइनल में जगह बनाई. ये जीत इंडियन वेल्स में उनकी लगातार दसवीं जीत है जिसकी बदौलत वो आठवें मास्टर्स 1000 सेमीफाइनल में पहुंचे हैं

इंडियन वेल्स सेमीफाइनल में अल्काराज का सामना जानिक सिनर से होगा. सिनर ने दूसरे क्वार्टर फाइनल में जिरी लेहेका पर 6-3, 6-3 से आसान जीत के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाई.

