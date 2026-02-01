By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Australian Open: फाइनल में टूटा दिग्गज नोवाक जोकोविच का सपना, 22 साल के अल्कारेज ने जीता ग्रैंड स्लैम
Australian Open: स्पेन के युवा टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच को हरा दिया है. 22 वर्षीय अल्काराज करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी है.
Australian Open: स्पेन के युवा टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है. मेलबर्न में खेले गए फाइनल मुकाबले में अल्काराज ने दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 से हराया. यह अल्काराज का पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब है और इसी के साथ उन्होंने अपने करियर का एक बड़ा सपना पूरा कर लिया. इस जीत के साथ 22 वर्षीय अल्काराज करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे युवा पेशेवर टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं.
पहले सेट के बाद शानदार वापसी
मैच की शुरुआत में जोकोविच ने दबदबा बनाया और पहला सेट आसानी से जीत लिया. अल्काराज शुरुआत में थोड़े दबाव में नजर आए, लेकिन इसके बाद उन्होंने शानदार वापसी की. दूसरे सेट में उन्होंने अपनी लय पकड़ी और दो बार जोकोविच की सर्विस तोड़कर सेट अपने नाम किया. तीसरे सेट में अल्काराज का आत्मविश्वास साफ दिखा. उन्होंने बेसलाइन से मजबूत खेल दिखाया और लंबी रैलियों में जोकोविच पर बढ़त बनाई. यह मुकाबला दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक रहा और हाल के वर्षों के बेहतरीन ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल में गिना गया.
चौथे सेट में टूटा जोकोविच का रिकॉर्ड
चौथे सेट में जोकोविच ने कड़ा संघर्ष किया. उन्होंने दूसरे गेम में छह ब्रेक प्वाइंट बचाकर अपनी सर्विस बचाई, लेकिन उम्र और लगातार दबाव का असर दिखने लगा. रॉड लेवर एरिना में जोकोविच का फाइनल में अजेय रहने का रिकॉर्ड इस बार कायम नहीं रह सका. अल्काराज ने पूरे मैच में धैर्य और समझदारी से खेलते हुए मौके का इंतजार किया और सही समय पर हमला किया.
ऐतिहासिक उपलब्धि
चौथे सेट के 12वें गेम में अल्काराज ने निर्णायक ब्रेक लिया और तीन घंटे दो मिनट चले मुकाबले को अपने नाम कर लिया. इस हार के साथ जोकोविच का 25वें ग्रैंड स्लैम खिताब का इंतजार और लंबा हो गया. अल्काराज अब 7 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स खिताब जीत चुके हैं और जॉन मैकएनरो व मैट्स विलेंडर जैसे दिग्गजों की बराबरी पर पहुंच गए हैं. इसके अलावा, वह करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले दुनिया के आठवें खिलाड़ी बन गए हैं. यह जीत न सिर्फ अल्काराज के करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है, बल्कि टेनिस इतिहास में भी एक यादगार पल बन गई है.
