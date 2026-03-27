चोट से परेशान कैरोलिना मारिन ने किया संन्यास का ऐलान, कहा- मेरा सफर खत्म होता है

ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और तीन बार की वर्ल्ड चैम्पियन कैरोलिना मारिन ने बैडमिंटन से अपने संन्यास का ऐलान कर दिया.

Published date india.com Published: March 27, 2026 8:25 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Carolina Marin
कैरोलिना मारिन @Instagram

Carolina Marin Retirement: स्पेन की दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी कैरोलिना मारिन (Carolina Marin) ने घुटने की चोट से लंबे समय तक परेशान रहने के बाद शुक्रवार को अपने पेशेवर करियर से संन्यास लेने की घोषणा कर दी. करियर में ओलंपिक का स्वर्ण पदक और तीन वर्ल्ड चैंपियनशिप खिताब शामिल हैं. मारिन ने सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश साझा कर कहा, ‘मेरा सफर यहीं समाप्त होता है.’

उन्होंने बताया कि चोट के कारण उन्होंने अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए प्रतियोगिता से दूर रहने का कठिन निर्णय लिया. इस ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट शटलर ने कहा, ‘मैं चाहती थी कि हम आखिरी बार ट्रैक पर मिलें, लेकिन मैं अपने शरीर को जोखिम में नहीं डालना चाहती.’

इस 32 साल की खिलाड़ी ने भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधू के साथ कई यादगार मुकाबले खेले. उन्होंने रियो 2016 ओलंपिक और 2018 विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में सिंधू को हराया था. उनके करियर में 2014, 2015 और 2018 में विश्व चैंपियनशिप, सात यूरोपीय खिताब और 2016 ओलंपिक स्वर्ण पदक शामिल हैं.

मारिन का अंतिम प्रतिस्पर्धी प्रदर्शन पेरिस 2024 ओलंपिक में हुआ, जो दो गंभीर एसीएल चोटों के बाद उनकी शानदार वापसी थी. वह हुएल्वा में आयोजित होने वाले आगामी यूरोपीय चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगी, लेकिन अपने शहर के सम्मान में वहां उपस्थित रहेंगी.

उन्होंने कहा, ‘मैं हुएल्वा में रैकेट हाथ में नहीं लूंगी, लेकिन अपनी ऊर्जा शहर को लौटाते हुए संन्यास लूंगी.’ मारिन ने अपने खेल जीवन पर गर्व जताते हुए कहा, ‘मुझे खेल जगत में अपनी सभी उपलब्धियों पर बहुत गर्व है. न केवल खिताबों के लिए, बल्कि मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह सम्मान अर्जित करने के लिए भी.’

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इस दिग्गज शटलर की रिटायरमेंट पर उनकी प्रतिद्वंद्वी रहीं पीवी सिंधू ने भी निराशा जताई है. उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर मारिन के साथ बिताए पलों की कुछ तस्वीरें शेयर कर उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी हैंं.

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Arun Kumar

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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