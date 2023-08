Chandrayaan-3: इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (ISRO) ने बुधवार को चांद पर इतिहास रचने के साथ-साथ यूट्यूब के लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर भी नया इतिहास रच दिया. चंद्रयान 3 मिशन ने चांद पर अपनी सॉफ्ट लैंडिंग का सीधा प्रसारण यूट्यूब स्ट्रीमिंग के जरिए किया था, जिसे लाइव देखने के लिए दुनिया भर के लोग बेताब थे. भारत के चंद्रयान 3 को धरती से चांद पर उतारने की इस घटना को 80 लाख पीक कॉन्करंट वीवर्स (80 Lakh PCVs) ने यूट्यूब पर लाइव देखा.

विभिन्न तरह के डेटा उपलब्ध कराने वाली संस्था सेकनिल्क के मुताबिक, चंद्रयान 3 मिशन यूट्यूब पर लाइव देखे जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है. इसने दुनिया भर में फुटबॉल दर्शकों के रिकॉर्ड को भी छोटा कर दिया. इससे पहले यह रिकॉर्ड फीफा वर्ल्ड कप 2022 में ब्राजील बनाम क्रोएशिया का मैच था, जिसे 61 लाख लोगों ने यूट्यूब पर लाइव देखा था.