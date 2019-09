चंद्रयान-2: भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री ने शनिवार को चंद्रयान -2 के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को शुभकामनाएं दी है. भारत के चंद्रयान-2 के लैंडर विक्रम का चंद्रमा की सतह पर उतरने की प्रक्रिया के दौरान शनिवार को उससे इसरो का संपर्क टूट गया. लैंडर ‘विक्रम’ को चंद्रमा की सतह पर लाने की प्रक्रिया सामान्य देखी गई, लेकिन बाद में लैंडर का संपर्क जमीनी स्टेशन से टूट गया. इसरो की इस कोशिश को दुनिया ने बहुत सराहा. भारतीय वैज्ञानिकों के इस शानदार प्रयास को क्रिकेट की दुनिया के कई दिग्गजों ने सलाम किया. हर्षा भोगले से लेकर वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट कर इसरो की इस नायाब कोशिश की तारीफ की.

वीरू ने ट्वीट करते हुए लिखा “ख्वाब अधूरा रहा पर हौसलें जिन्दा हैं, इसरो वो है, जहां मुश्किलें शर्मिंदा हैं. हम होंगे कामयाब”.

Khwaab Adhoora raha par Hauslein Zinda hain ,

Isro woh hai, jahaan mushkilein Sharminda hain .

Khwaab Adhoora raha par Hauslein Zinda hain ,
Isro woh hai, jahaan mushkilein Sharminda hain .
Hum Honge Kaaamyab #Chandrayan2

रवि शास्त्री ने ट्वीट करते हुए लिखा “चंद्रयान-2 लाखों भारतीय बच्चों को प्रेरित करेगा”

#India is proud of its #ISRO scientists who have made us a world leader in Space Science. #Chandrayaan2 will inspire millions of Indian kids. Jai Hind 🇮🇳

हाल ही में राजनीति में कदम रखने वाले पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने अपने ट्वीट में लिखा “हम और मजबूत होकर लौटेंगे”.

It's only a failure if we don't learn from our setbacks. We will come back stronger! I salute the great spirit of team @isro for making a billion Indians dream together, as one. The best is definitely yet to come 🚀 #Chandrayaan2

हर्षा भोगले ने लिखा “हमे इसरो पर गर्व है”

Very proud of our @isro. You were almost there. I join the world in applauding you.

युवा बल्लेबाज ऋषभ पंत ने ट्वीट करते हुए लिखा “हम राष्ट्र की सेवा में आपकी कड़ी मेहनत और समर्पण को सलाम करते हैं”.

There is no such thing as failure. Only upwards and onwards from here 💪🏻We are proud of you @isro, we salute your hardwork and dedication in serving the nation. 🇮🇳 #JaiHind #Chandrayaan2

भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास तक चंद्रयान-2 मिशन (chandrayaan 2) के तहत विक्रम लैंडर (vikram lander) को पहुंचाकर इतिहास रचा है. हालांकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिकों का संपर्क उससे चांद की सतह से करीब 2.1 किमी ऊपर से टूट गया. अब वैज्ञानिक उसके डाटा का विश्‍लेषण कर रहे हैं. भले ही विक्रम लैंडर का संपर्क वैज्ञानिकों से टूट गया हो, लेकिन चांद की कक्षा पर मौजूद चंद्रयान-2 ऑर्बिटर पूरे एक साल तक चांद पर शोध करेगा और उसके रहस्‍यों पर से पर्दा हटाएगा. इसका जिक्र पीएम मोदी ने शनिवार को अपने संबोधन में भी किया. इसके लिए उसमें बेहद शक्तिशाली उपकरण लगे हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों की सराहना करते हुए कहा, ‘भारत उनके साथ है’. वैज्ञानिकों ने राष्ट्रीय प्रगति में एक अविश्वसनीय योगदान दिया है”. “प्रत्येक भारतीय भावना और आत्मविश्वास से भरा होता है. हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है”.

