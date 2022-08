कॉमनवेल्थ गेम 2022 में हॉकी के मुकाबले में भारतीय महिला टीम को शानदार प्रदर्शन के बावजूद हार का मुंह देखना पड़ा. मैच का पलड़ा जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में गया, उसे देखकर भारतीय फैंस खासे नाराज हैं, खेल प्रेमियों का कहना है कि भारतीय महिला टीम के साथ बेइमानी हुई है. नाराजगी का आलम ये है कि ट्विटर पर हैशटैग चीटिंग #Cheating ट्रेंड कर रहा है. दरअसल हॉकी के सेमीफ़ाइनल मुक़ाबले में भारतीय महिला हॉकी टीम का मुक़ाबला ऑस्ट्रेलिया से था. मैच रोमांचक रहा और इसका फैसला पेनाल्टी शूटआउट के जरिए किया जाना तय किया गया. यहां भारतीय टीम को ऑफीशियल्स की गलती भारी पड़ गई.Also Read - CWG 2022: महिला हॉकी- ऑस्ट्रेलिया से शूटआउट में हारा भारत, अब ब्रॉन्ज मेडल की उम्मीद

भारत की गोलकीपर और कप्तान सविता पूनिया ने पहला पेनल्टी शूटआउट बचा लिया था. ऑस्ट्रेलिया के लिए पहला शॉट लेने रोजी मैलोन गईं थीं और सविता ने उन्हें गोल करने से रोक लिया था. ऐसे में रेफरी ने बताया कि घड़ी शॉट के दौरान शूरू नहीं हो सकी इसलिए ऑस्ट्रेलिया को दोबारा पहला शॉट मारने का मौका दिया गया. यहीं से मैच का रुख और मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में चला गया. भारतीय खिलाड़ी एक भी गोल नहीं कर पाए और ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने तीनों प्रयास को गोल में तब्दील करके फाइनल में पहुंच गई. Also Read - Highlights CWG 2022- Day 8, Birmingham: कुश्ती से खुशी के बाद, महिला हॉकी से मायूसी- शूटआउट में AUS से हारा भारत

भारतीय महिला टीम को जिस तरह से सेमीफाइनल से बाहर हुई, उससे हॉकी फैंस खासे नाराज हैं, उनकी नजर में यह चीटिंग है. सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर अपना गुस्सा जाहिर किया. विवेक (@ImVIVEK0717) का मानना है कि ऐसा भारतीय महिला टीम के साथ पहले भी होता रहा है. Also Read - CWG 2022: गोल्ड जीतकर बोले बजरंग पूनिया- 2018 से पहले वाली लय पाने के लिए कर रहा हूं मेहनत



हरिश सहगल ने भारतीय टीम के प्रदर्शन की सराहना करते हुए अंपायरों की भूमिका को सवालों के घेरे में खड़ा किया, उन्होंने कहा कि एक तरफ पूरा देश रात के 2.30 बजे अपनी टीम को सपोर्ट करने बैठा है और वहां खुलेआम पक्षपात किया जा रहा है.उन्होंने कहा कि यह डकैती है…

This is robbery! Shocked beyond works The whole nation is cheering for the team at 2:30 am in the morning just to see the biased ness of the west against India. Well played CWG Officials @HockeyIndiaLeag @iSunilTaneja @savitahockey #Hockey #INDvsAUS #Cheating #CommonwealthGames22

— Harshit sehgal (@hsehgal90) August 5, 2022