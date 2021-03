इंडियन प्रीमियर लीग 2021 (Indian Premier League 2021) की शुरुआत 9 अप्रैल से होने जा रही है. आईपीएल में खेल रहे कुछ भारतीय क्रिकेटर इस वक्त इंग्लैंड के खिलाफ टूर्नामेंट में व्यस्त हैं, वहीं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग शुरू कर दी है. Also Read - Prithvi Shaw ने महेंद्र सिंह धोनी-विराट कोहली को पछाड़ा, इस मामले में बने नंबर-1

3 बार आईपीएल खिताब अपने नाम कर चुकी सीएसके टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में चेन्नई के खिलाड़ियों ने 2 मार्च को आगामी चरण के लिए जमकर नेट अभ्यास किया.

सोमवार से शुरू हुए इस अभ्यास शिविर में माही के अलावा अनुभवी बल्लेबाज अंबाती रायुडू, रुतुराज गायकवाड़, एन जगदीशन समेत अन्य खिलाड़ियों ने भी जमकर पसीना बहाया.

Dhoni started his practice in indoor net session at MSD Cricket Academy Chennai#MSDhoni | @MSDhoni | #WhistlePodu pic.twitter.com/ckED5xusOB

— DHONI Trends™ (@TrendsDhoni) March 9, 2021