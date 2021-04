CSK Pacer Josh Hazlewood opt out of IPL 2021: आईपीएल शुरू होने से करीब एक सप्‍ताह पहले चेन्‍नई सुपर किंग्‍स (Chennai Super Kings) के लिए एक बुरी खबर आई. ऑस्‍ट्रेलिया के स्‍टार गेंदबाज जोश हेजलवुड (Josh Hazlewood) ने टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया है. ऑस्‍ट्रेलिया के स्‍टार गेंदबाज ने परिवार के साथ वक्‍त गुजारने के लिए इस साल आईपीएल नहीं खेलने का निर्णय लिया है. Also Read - पूर्व दिग्गज कप्तान ने की Rishabh Pant की तारीफ, बोले- Virat Kohli के बाद होंगे अगले कप्तान

इससे पहले बुधवार को ऑस्‍ट्रेलियाई टीम के ऑलराउंडर मिशेल मार्श ने भी इस सीजन से नाम वापस ले लिया है. मार्श ने ऐसा करने के पीछे लंबे समय तक बायो-बबल में रहने को ही कारण बताया था.

क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू से बातचीत के दौरान जोश हेजलवुड ने कहा, "बीते 10 महीने से मैं बायो-बबल और क्‍वारंटाइन वाला जीवन जी रहा हूं. लिहाजा मैं कुछ समय क्रिकेट से आराम लेने का निर्णय लिया है ताकि अगले दो महीने तक अपने घर में परिवार के साथ समय बिता सकूं."

बता दें कि बीते (IPL 2021) साल जुलाई में इंग्‍लैंड का दौरा करने के बाद जोश हेजलवुड (Josh Hazlewood) टीम के साथी क्रिकेटर्स के साथ यूएई में आईपीएल खेलने के लिए पहुंच गए थे. इसके बाद उन्‍होंने अपने घर पर बायो-बबल में रहते हुए भारत का सामना किया. इसके बाद कंगारू टीम ने सीमित ओवरों की सीरीज के लिए न्‍यूजीलैंड का दौरा किया.

जोश हेजलवुड (Josh Hazlewood) ने कहा, “हमें आगे लंबे समय तक क्रिकेट खेलना है. वेस्‍टइंडीज और बांग्‍लादेश के बाद हमें टी20 विश्‍व कप खेलना है. इसके अलावा एशेज सीरीज भी होनी है. अगले 12 महीने काफी व्‍यस्‍त हैं. लिहाजा मानसिक रूप से तरोताजा होकर आगे आने वाले समय में मैं सर्वश्रेष्‍ठ प्रदर्शन करना चाहता हूं.”