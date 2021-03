Chennai Super Kings New jersey for IPL 2021: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 14) 2021 के सीजन का आयोजन 9 अप्रैल से 30 मई के बीच देश के छह शहरों में होगा. दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम-अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 30 मई को इसका फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. वहीं अहमदाबाद में ही प्लेऑफ मुकाबले भी खेले जाएंगे. Also Read - Rishabh Pantकिरण मोरे की बड़ी भविष्‍यवाणी, Rishabh Pant एक दिन MS Dhoni का रिकॉर्ड भी तोड़ देगा

हर बार की तरह एक बार फिर से सभी की निगाहें एमएस धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) पर होंगी. तीन बार आईपीएल (CSK IPL Trophy) का खिताब अपने नाम कर चुकी सीएसके इस बार नए अंदाज में दिखेगी.

दरअसल फ्रेंचाइजी ने सोमवार को अपनी नई जर्सी (Chennai Super Kings New jersey) लॉन्च की है. इस बार चेन्नई की जर्सी में कुछ खास दिखने वाला है.

इस बार चेन्नई की टीम को नया स्पॉन्सर मिला है. आईपीएल 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स का मुख्य स्पॉन्सर ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म मिंत्रा (Myntra) होगा. मिंत्रा (Myntra) और सीएसके (CSK) दोनों ने सोशल मीडिया के जरिए यह जानकारी दी.

बता दें कि स्कोडा के पीछे हटने के बाद चेन्नई ने मिंत्रा को अपने साथ जोड़ा है. मिंत्रा ऑनलाइन फैशन प्लेटफॉर्म है. उसने टि्वटर पर सीएसके की जर्सी पर अपने लोगो की फोटो को पोस्ट करते हुए लिखा, ‘देर आए, लेकिन दुरुस्त आए.’ मिंत्रा ने आगे कहा, ‘आपके (CSK) साथ जुड़कर उत्साहित हैं. नए सीजन का बेसब्री से इंतजार है.’

चेन्नई सुपर किंग्स का फुल स्क्वाड आईपीएल 2021 (chennai super kings 2021 team squad)

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का फुल स्क्वाड: एमएस धोनी (कप्तान), सुरेश रैना, अंबाती रायुडू, केएम आसिफ, दीपक चाहर, ड्वेन ब्रावो, फाफ डु प्लेसिस, इमरान ताहिर, एन जगदीसन, कर्ण शर्मा, लुंगी एनगिडी, मिशेल सेंटनर, रवींद्र जडेजा, रुतुराज गायकवाड़, शार्दुल ठाकुर, सैम कर्रन, जॉश हेजलवुड, आर साई किशोर, रॉबिन उथप्पा, मोइन अली, कृष्णप्पा गौतम, चेतेश्वर पुजारा हरिशंकर रेड्डी, के भगत वर्मा, हरि निशांत.

Chennai Super Kings Full Schedule IPL 2021