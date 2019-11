महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) की अगुआई वाली तीन बार की चैंपियन चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) फ्रेंचाइजी ने इंडियन प्रीमियर लीग 2020 (IPL) के आगामी सीजन के लिए 5 खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है जिनमें तीन भारतीय भी शामिल हैं.

रिलीज किए गए खिलाड़ियों में इंग्लैंड के क्रिकेटर सैम बिलिंग्स (Sam Billings) और डेविड विली (David Willey) के अलावा मोहित शर्मा (Mohit Sharma), ध्रुव शौरी (Dhruv Shorey) और चैतन्य बिश्नोई ( Chaitanya Bishnoi) भी शामिल हैं.

Our Purple Cap hero @imohitsharma18 has been having some troublesome injuries coming his way. Wishing our #yellove lion a speedy recovery to head back to the field. Go for Mo! #Relea5ingToday #SuperForever #WhistlePodu pic.twitter.com/i2ctci4ntK

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 15, 2019