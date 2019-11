नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तान और दुनिया के दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी धोनी ने आज अपना 31वां जन्मदिन मनाया. इस दौरान भारतीय टीम के कई खिलाड़ियों ने साक्षी धोनी को जन्मदिन की बधाई दी. इसके अलावा आईपीएल फ्रेंचाइची चेन्नई सुपर किंग्स ने साक्षी धोनी को अलग अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी. CSK ने साक्षी को ‘क्वीन ऑफ द जंगल’ का स्पेशल टाइटल देते हुए जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं दी और एमएस धोनी के साथ साक्षी की रोमांटिक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की.

Super Birthday to the Queen of the Jungle! Here’s to more #yellove‘ly memories! #WhistlePodu 🦁💛 pic.twitter.com/3mO7Xalxvg

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 19, 2019