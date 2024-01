Prime Volleyball League: तीसरे सीजन में 9 टीमों के बीच होगी खिताबी भिड़ंत, पहले मैच में अहमदाबाद के सामने चेन्नई की चुनौती

नई दिल्ली: प्राइम वॉलीबॉल लीग (Prime Volleyball League) के तीसरे सीजन की शुरुआत 15 फरवरी से चेन्नई में होने जा रही है. इस सीजन में इस बार नौ टीमें भाग लेने जा रही है. इन फ्रेंचाइजियों में अहमदाबाद डिफेंडर्स, बेंगलुरु टॉरपीडो, कालीकट हीरोज, चेन्नई ब्लिट्ज, दिल्ली तूफान, हैदराबाद ब्लैक हॉक्स, कोच्चि ब्लू स्पाइकर्स, कोलकाता थंडरबोल्ट्स और मुंबई मेटियर्स की टीम शामिल हैं. फाइनल मुकाबला 21 मार्च को एसडीएटी मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम, चेन्नई में होगा.

मौजूदा चैंपियन अहमदाबाद डिफेंडर्स 15 फरवरी को टूर्नामेंट के शुरुआती मैच में मेजबान चेन्नई ब्लिट्ज के खिलाफ शुरुआत करेंगे जबकि पिछले साल की उपविजेता बेंगलुरु टॉरपीडोज उसी दिन सीजन 1 विजेता कोलकाता थंडर-बोल्ट्स से भिड़ेंगी.

प्राइम वॉलीबॉल लीग का तीसरा सीज़न इस बार सुपर 5एस की शुरुआत के साथ एक रोमांचक नया प्रारूप लाएगा, जो एक बड़े, बेहतर और बोल्ड संस्करण का वादा करेगा. सुपर 5एस चरण 11 मार्च से 18 मार्च के बीच होगा जिसमें लीग चरण की शीर्ष पांच टीमें अंतिम तीन टीमों का निर्धारण करने के लिए राउंड-रॉबिन प्रारूप में प्रतिस्पर्धा करेंगी.

