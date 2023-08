Chess World Cup: 18 साल के प्रज्ञानानंदा ने अमेरिका के करूआना को दी करारी मात, फाइनल में कार्लसन से होगी खिताबी भिड़ंत

बाकू (अजरबेजान): भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंदा (Praggnanandhaa) ने फिडे विश्व कप शतरंज टूर्नामेंट (Chess World Cup 2023) के सेमीफाइनल में टाईब्रेक में दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी फाबियानो करूआना को 3.5-2.5 से हरा दिया. दो मैचों की क्लासिकल सीरीज 1-1 से बराबरी पर समाप्त होने के बाद 18 वर्षीय भारतीय प्रज्ञानानंदा ने बेहद रोमांचक टाईब्रेकर में अमेरिका के दिग्गज ग्रैंडमास्टर को पछाड़ दिया.

प्रज्ञानानंदा विश्व कप सेमीफाइनल में जगह बनाने वाले आनंद के बाद सिर्फ दूसरे भारतीय हैं. उन्होंने 2024 में होने वाले कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में भी जगह बना ली है जिससे डिंग लिरेन के चैलेंजर का फैसला होगा.

मंगलवार से होने वाले फाइनल में अब प्रज्ञानानंदा का मुकाबला पांच बार के चैंपियन नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन (Magnus Carlsen) से होगा जिन्होंने सेमीफाइनल में अजरबेजान के निजात अबासोव को 1.5-0.5 से शिकस्त दी. प्रज्ञानानंदा दिग्गज बॉकी फिशर और कार्लसन के बाद कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई करने वाले तीसरे सबसे युवा खिलाड़ी हैं.

प्रज्ञानानंदा ने फाइनल में जगह बनाने के बाद कहा, मुझे इस टूर्नामेंट में मैग्नस से खेलने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी क्योंकि मैं उससे केवल फाइनल में ही खेल सकता था और मुझे फाइनल में पहुंचने की उम्मीद नहीं थी। मैं बस अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करूंगा और देखूंगा कि क्या होता है. कैंडीडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई करके काफी अच्छा लग रहा है.”

भारत के महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद ने ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया, ‘‘प्रैग (प्रज्ञानानंदा) फाइनल में पहुंच गया! उसने टाईब्रेक में फाबियानो करूआना को हराया और अब उसका सामना मैग्नस कार्लसन से होगा। क्या शानदार प्रदर्शन है!’’

प्रज्ञानानंदा मौजूदा विश्व कप में काफी अच्छी फॉर्म में रहे हैं और करूआना से पहले अमेरिका के दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी हिकारू नाकामूरा को भी बाहर का रास्ता दिखा चुके हैं.

जाने माने शतरंज कोच आरबी रमेश ने एक्स पर लिखा, ‘‘फाबियानो के खिलाफ जीत और 2023 विश्व कप के फाइनल में जगह बनाने के लिए प्रज्ञानानंदा को बधाई। गौरवांवित और खुश।’’