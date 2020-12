बीसीसीआई ने गुरुवार को भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team New Chief Selector) के नए मुख्‍य चयनकर्ता के नाम की घोषणा कर दी. क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी (CAC) ने पूर्व क्रिकेटर चेतन शर्मा (Chaten Sharma) को नए मुख्‍य चयनकर्ता के रूप में चुना है. चेतन शर्मा मुख्‍य चयनकर्ता के रूप में सुनील जोशी की जगह लेंगे. Also Read - India vs Australia, 2nd Test: जानें कब और कहां देखें भारत-ऑस्‍ट्रेलिया मैच की Live Streaming और टीवी पर Live Telecast

चेतन शर्मा भारत के लिए 23 टेस्‍ट और 65 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं. उन्‍होंने टेस्‍ट क्रिकेट में 61 और वनडे में 67 विकेट निकाले. CAC ने दो नए सदस्‍यों के नाम की घोषणा भी कर दी है. सीएसी ने सीनियर चयनसमिति के नए सदस्‍यों के रूप में 90 के दशक के पूर्व तेज गेंदबाज रहे अभय कुरुविला और पूर्व तेज गेंदबाज देबाशीष मोहंती को चुना है. देबाशीष भारत के लिए 1997 से 2001 के बीच दो टेस्‍ट और 45 वनडे खेल चुके हैं. Also Read - शेन वॉर्न के बड़े बोल, कहा- बॉक्सिंग डे टेस्‍ट में ऑस्‍ट्रेलियाई टीम भारत की धज्जियां उड़ा देगी

बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कहा, “सीएसी के सदस्‍य मदन लाल, आरपी सिंह और सुलक्षणा नायक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्‍यम से मिले. तीनों ने मिलकर सीनियर चयन समिति के लिए चेतन शर्मा (Chaten Sharma), अभय कुरुविला और देबाशीष मोहंती के नाम की सिफारिश की.” Also Read - “टीम इंडिया ये ना भूले कि एडिलेड दो सेशन के दौरान हमारा ऑस्‍ट्रेलिया पर दबदबा था”

जय शाह ने आगे कहा, “सीएसी की तरफ से वरिष्‍ठता के आधार पर चेतन शर्मा (Chaten Sharma) को मुख्‍य चयनकर्ता बनाने की सिफारिश की गई. शर्मा ने अन्‍य के मुकाबले सबसे ज्‍यादा टेस्‍ट मैच खेले हैं.”

बताया गया कि चुने गए तीनों सदस्‍य मौजूदा सदस्‍य सुनील जोशी और हरविंदर सिंह के साथ मिलकर काम करेंगे.